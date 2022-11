Tia Mowry parle du moment où elle a su que son mariage était terminé

Tia Mowry parle de son divorce avec Cory Hardrict pour la première fois depuis qu’elle a rendu public leur séparation.

Environ un mois après l’annonce de leur divorce en octobre, Mowry s’est arrêté AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna pour parler du “réveil” qui a conduit à la fin de ses 14 ans de mariage.

Tia a poursuivi: «Mais en fin de compte, c’est une question d’amour-propre. Lorsque vous commencez à vraiment travailler sur vous-même, à vous aimer, à connaître votre valeur et à connaître votre valeur, alors tout d’un coup, il y a cet éveil. Et ce n’est pas facile. C’est un voyage difficile, mais à la fin de la journée, j’ai l’impression que ça en vaut vraiment la peine.

“J’ai su quand j’ai vraiment commencé à me concentrer sur mon bonheur”, a-t-elle révélé au AUJOURD’HUI hôtes. “Je me sens comme des femmes, nous avons tendance à nous concentrer sur le bonheur de tout le monde, en nous assurant que tout le monde va bien – c’est-à-dire nos enfants, nos amis, notre famille.

Mowry a poursuivi en admettant que le décès de sa grand-mère et de la nièce de sa sœur jumelle Tamera Mowry-Housley, Alaina Housley, avait contribué à sa décision, mettant la vie en perspective.

“J’ai l’impression que lorsque j’ai recommencé, comme je l’ai dit, à me concentrer sur moi-même, mais il y avait cette tristesse”, a-t-elle déclaré. « Et je savais que la vie est courte. J’avais en fait perdu ma grand-mère. Nous avions perdu Alaina Housley. Et les deux à la fois. »

L’actrice a poursuivi: “Il y a eu juste un moment” aha “en moi où j’ai dit:” Vous savez quoi? Nous avons besoin de puiser, voir ce qui se passe vraiment avec votre bonheur. La vie est courte. Allons-y. Commençons à travailler sur vous et à nous concentrer vraiment sur ce qui compte vraiment, vraiment ici, c’est-à-dire votre paix, votre joie et votre bonheur.