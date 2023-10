Tia Mowry ne se réconcilie pas avec son ex malgré ses problèmes de rencontres

Tia Mowry a eu le temps aujourd’hui ! L’actrice a récemment déclaré que le monde des rencontres était « épuisant », mais a précisé que cela ne signifiait pas qu’elle retournait auprès de son ancien mari, Cory Hardrict.

L’actrice de 45 ans s’est rendue sur Instagram pour dissiper les rumeurs de réconciliation, tout en admettant que sa vie amoureuse n’était pas vraiment idéale.

« Un mot de MOI puisque des récits sont faits sans mon consentement », a écrit Tia. «Écoutez-le ici et SEULEMENT ici. Tout simplement parce que la vie amoureuse est compliquée. Cela ne veut pas dire que je vais revenir à quelque chose qui ne me servait plus.

Elle a continué,

« C’est comme si je ne réservais pas IMMÉDIATEMENT une audition ou un rôle d’acteur, je vais abandonner mes rêves. S’il vous plaît, arrêtez. Je ne suis pas si faible. S’il vous plaît, continuez parce que je l’ai fait. Merci SUIVANT.

La section des commentaires de la maman dansante a été étincelante du soutien de ses abonnés.

@kbonita a commenté : « Et je oups !! Je les ai rassemblés comme une queue de cheval chérie ! Vivre dans sa vérité est tellement libérateur ». @spadesvanity a ajouté : « Dites-le plus fort pour les gens à l’arrière. Si j’ai prié pour traverser cette épreuve, je ne peux pas revenir en arrière. Il y a de la beauté à se redécouvrir en dehors de ce qui est devenu normal.

Un autre utilisateur est intervenu :

« Fais-leur savoir, bébé ! La croissance reste tournée vers l’avenir, jamais vers l’arrière ! ».

L’ancienne de Pepperdine a été ouverte sur ses difficultés amoureuses et elle a récemment déclaré au Podcast de Chris GQ Perry que les fréquentations sont « épuisantes ».

«C’est très dur et épuisant», a déclaré Tia. «Ma dernière relation, quand je sortais avec cette personne, était belle, incroyable, il y avait une cour qui était impliquée. J’ai l’impression que ce n’est plus présent, les gens ne courtisent plus les gens. « Ils ont cette mentalité, d’emblée, qu’il y a quelqu’un d’autre, qu’il pourrait y avoir quelqu’un d’autre. »

Tia, sidérée, a également déclaré qu’elle pensait que les hommes croyaient qu’ils étaient « le prix » et recherchaient une gratification instantanée.

À un moment donné de l’interview, elle a également donné des conseils aux femmes qui ont du mal à sortir d’une relation toxique.

«Ils aiment cette personne plus qu’ils ne s’aiment eux-mêmes», a déclaré Tia à propos des femmes qui risquent de se disputer avec un partenaire toxique. c’est que tu mérites.

À un moment donné au cours de l’interview de Tia avec Chris GQ Perry, l’actrice a également parlé des personnes souhaitant éviter la communication et du travail qui accompagne les rencontres intentionnelles.

« Nous vivons dans une société où les gens ne veulent pas faire le travail, ils ne veulent pas communiquer », a déclaré Tia.

Même si elle a été plutôt sérieuse lors de cette conversation, Tia est également connue pour avoir publié des vidéos comiques sur les réseaux sociaux qui mettent en évidence les défis du monde des rencontres.

Dans une bobine, la sœur de Tamera s’est synchronisée sur les lèvres de la phrase virale : « Cela a empiré, mais j’ai l’impression que c’est sur le point d’empirer. Waaah ! C’est encore pire ! », en référence à elle ridicule vie amoureuse.

Elle a sous-titré le clip ;

J’adore les bombardements, le gaslighting et l’indisponibilité émotionnelle, OH MY 😩 je plaisante, mais je ne plaisante pas »

En avril, notre fille rieuse a publié une vidéo TikTok exprimant : « Quand un homme émotionnellement immature pense qu’il peut vous jouer, mais quand il descend bas, vous descendez plus bas ».

Quel homme est ici en train de jouer avec Tia ?!

Mowry a également plaisanté dans la légende : « C’est une blague (ne joue pas avec moi) 😂. »

Elle élève actuellement ses deux enfants, son fils Cree, âgé de 12 ans, et sa fille Cairo, âgée de 5 ans, avec son ex-mari Cory Hardrict.

Tia est une sœur, une mère et peut-être qu’un jour elle redeviendra épouse, si c’est ce que veut la jumelle.