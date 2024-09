Tia Mowry et ses jumeaux discutent de leur relation dans une nouvelle docu-série

Cette histoire et ce titre ont été mis à jour pour inclure de nouvelles informations.

Tia Mowry devient réaliste à propos de sa relation avec sa sœur jumelle Tamera Mowry-Housley.

L’ancienne star de « Sister, Sister » a évoqué sa relation avec Mowry-Housley, l’ex-co-animatrice du talk-show de jour « The Real ». pendant une bande-annonce pour son nouveau WeTV docu-série « Tia Mowry : mon prochain acte. »

« Être seul a été la partie la plus difficile de mon divorce », a déclaré Mowry. dit dans la bande-annonce, selon une vidéo publiée sur les plateformes de médias sociaux. « C’est dans des moments comme celui-ci que je sens que je souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches, et que je puisse prendre le téléphone et l’appeler, mais ce n’est tout simplement pas le cas en ce moment. »

Une source a précisé que Mowry parlait de la distance physique. « Les sœurs sont toujours proches, mais la citation à laquelle il est fait référence concernait le manque de proximité dans leur emplacement physique », a déclaré une source familière de la situation mais non autorisée à en parler publiquement.

Mowry vit à Napa et Mowry-Housley vit à Los Angeles.

Mowry a ajouté : « J’ai toujours voulu avoir cette dynamique familiale, celle d’avoir une mère et un père dans le même foyer. Quand vous déposez vos enfants, vous voyez visuellement que ce n’est plus le cas. » Mowry a annoncé sa séparation d’avec son ex-mari et collègue acteur Cory Hardrict après 14 ans de mariage dans une publication virale sur Instagram en 2022.

Elle et Hardrict partagent deux enfants, un fils Cree et une fille Cairo.

Dans la bande-annonce de son émission, qui suivra sa vie après son divorce, elle dit que c’est « la première fois que je réalise que j’ai le choix… J’ai le choix de dire ce que je pense, j’ai le choix d’être moi-même, j’ai le choix d’être heureuse ». Plus tard, elle fond en larmes en réalisant cela, en disant : « Je n’avais pas réalisé que j’avais le choix. »

Tia Mowry joue depuis les années 90 et a également poursuivi d’autres projets

L’actrice est devenue célèbre dans les années 1990 aux côtés de sa sœur jumelle Mowry-Housley, l’un des couples de jumelles les plus célèbres d’Hollywood. Elles ont joué ensemble dans la série comique à succès d’ABC « Sister, Sister », diffusée pendant six saisons sur la chaîne, avant de poursuivre des carrières solo au cinéma et à la télévision.

Le duo a joué ensemble dans « Twitches » en 2005 et dans une suite « Twitches Too » avant que Mowry-Housley ne devienne plus tard animatrice de talk-show sur « The Real », un talk-show de jour syndiqué mettant en vedette des femmes de couleur.

Mowry est apparue dans une comédie Netflix « Family Reunion » ces dernières années et a publié sa propre ligne de livres de cuisine ainsi que sa propre ligne de cheveux « 4U By Tia ».

Contribution : Shameika Rhymes