Tia Mowry et Cory Hardrict se réunissent pour Noël 2022 avec leurs enfants – Hollywood Life

Exes Tia Mowry44, et Cory Hardrict, 43 ans, ont encore fêté Noël ensemble malgré la fin de leur mariage de 14 ans en octobre. Les acteurs se sont réunis le 25 décembre et ont pris quelques photos de famille avec leur fils Territoire cri11 ans et sa fille Caire Hardrict, 4. “La famille sera TOUJOURS la famille. Joyeux Noël de notre famille à la vôtre », a écrit Tia dans la légende de sa publication Instagram. Cory a partagé les mêmes photos sur son propre Instagram et a simplement sous-titré son message, “Joyeux Noël 🎄♥️”.

Le Sœur, Sœur La star et son ex-mari semblaient être en bons termes lors de la séance photo familiale festive. Sur les deux premières photos, Tia et Cory étaient assis l’un à côté de l’autre devant la cheminée tandis que Cairo était assis sur les genoux de Tia et Cree était assis par terre devant Cory. Tia a embrassé les bras de Cairo tandis que Cory a donné à leur fille un doux baiser sur les joues, alors qu’il enroulait ses bras autour de Cree. Cory et Cairo ont également pris d’adorables photos père-fille ensemble.

Tia a demandé le divorce de son conjoint le 4 octobre et a cité des “différences irréconciliables” comme raison de la scission, selon des documents judiciaires. Tia a confirmé la scission sur Instagram et a dit à ses abonnés que sa décision de mettre fin à son mariage après plus d’une décennie était remplie de “tristesse”.

« Ces décisions ne sont jamais faciles, et non sans tristesse. Nous maintiendrons une amitié en tant que coparentalité de nos beaux enfants », écrivait Tia sur Instagram à l’époque. “Je suis reconnaissant pour tous les moments heureux que nous avons passés ensemble et je tiens à remercier mes amis, ma famille et mes fans pour votre amour et votre soutien alors que nous commençons ce nouveau chapitre à avancer dans nos vies.”

Après la séparation de Tia et Cory, Cory s’est exprimé pour mettre fin aux accusations selon lesquelles il aurait trompé le Secousses Star. Un utilisateur d’Instagram a écrit, “il l’a trompée”, sous l’un des messages de Cory, auquel il a applaudi, “Lies!” Bien que certains fans aient accusé Cory d’infidélité, lui et Tia ont toujours reçu un soutien écrasant après l’annonce de leur séparation.

Tia et Cory se concentrent maintenant sur la coparentalité de leurs deux enfants, et d’après les photos de famille de Noël, cela semble bien se passer pour eux.

