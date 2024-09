Tia Mowry dit qu’elle n’est plus « proche » de sa sœur Tamera

Tia Mowry se montre franche à propos de sa relation avec sa sœur jumelle Tamera Mowry-Housley.

Dans un taquin Pour sa nouvelle émission de téléréalité, « Tia Mowry : My Next Act », l’actrice a déclaré qu’elle et sa sœur n’étaient plus aussi proches qu’avant après son divorce avec Cory Hardrict.

« Je suis venue au monde avec une jumelle et juste après, j’ai entamé une relation de 22 ans, donc je n’ai jamais été seule dans ma vie. Ce fut tout un voyage », a-t-elle déclaré.

« Être seule a été la partie la plus difficile de mon divorce », a ajouté Mowry. « C’est dans des moments comme celui-ci que je sens que je souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse prendre le téléphone pour l’appeler. »

Bien que les commentaires de Tia Mowry semblent indiquer que les deux sœurs se sont éloignées ces dernières années, une source confirme à TODAY.com que les « sœurs sont toujours proches dans leur relation ».

« L’émission faisait référence à la proximité en termes de proximité, puisque Tamera vit à Napa et Tia vit à Los Angeles », explique la source.

TODAY.com a contacté Tamera Mowry pour commenter les remarques de Tia mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.

En ligne, certains fans ont déclaré avoir été choqués d’apprendre que les sœurs Mowry n’étaient plus aussi proches qu’elles l’étaient.

Une personne a partagé un extrait du personnage de Janet Jackson dans « Pourquoi je me suis mariée aussi ? » disant à ses amis de réparer leurs mariages après avoir appris que son conjoint était décédé à la suite d’une dispute qu’ils avaient eue.

« Wym tia et tamera ne sont plus proches ? euh euhhh, » ils ont dit.

Une autre personne a partagé exactement le même clip et a écrit : « Cela me brise littéralement le cœur d’entendre Tia dire qu’elle et Tamera ne sont plus proches. Vous êtes tous des JUMEAUX. »

Cependant, certains utilisateurs des réseaux sociaux ne semblent pas surpris par la nouvelle.

« Le fait que Tia et Tamera ne soient plus proches ne me choque pas du tout, pour une raison quelconque, je n’ai jamais vu de jumelles plus opposées qu’elles deux », une personne a écrit sur X.

Un autre a dit« Aucune ombre au tableau pour Tia, si vous avez regardé son émission avec Tamera à l’époque, elle n’était pas très gentille avec Tamera… donc ce n’est pas choquant qu’elles ne soient pas proches, même en étant une famille, vous ne pouvez pas vous attendre à traiter les gens d’une certaine manière en permanence et avoir quand même le privilège d’être proche d’elles. »

Les commentaires de Mowry interviennent après que sa sœur l’a félicitée d’avoir quitté Hardrict. Dans une interview de novembre 2022 avec «Divertissement ce soir« , a déclaré Mowry-Housley, elle « vit désormais son moi authentique et vrai » en tant que femme célibataire, ajoutant qu’elle « rayonne ».

« Je lui ai dit : « Je suis très fière de toi, parce que tu montres aux autres femmes – et même aux hommes – que tu marches dans ta vérité, et regarde ce qui se passe. Quoi qu’il arrive », a-t-elle déclaré.

En avril 2023, Mowry a finalisé son divorce avec Hardrict après 14 ans de mariage. Le couple partage leurs deux enfants, Cree, 13 ans, et Cairo, 6 ans, ensemble.

Dans la nouvelle émission de télé-réalité de Mowry, elle parlera de sa vie après le divorce. InstagramMowry a expliqué pourquoi elle souhaitait réinviter les caméras chez elle après son émission de télé-réalité de 2011, « Tia & Tamera », qui n’a duré que trois saisons.

« Je ne savais pas si une autre émission de téléréalité était dans les cartes pour moi, mais j’ai ressenti cette envie de partager mon parcours avec vous tous. ‘Tia Mowry: My Next Act’ sort le 4 octobre sur @wetv et j’ai plus qu’impatiente que vous le voyiez ! 💛 », a-t-elle déclaré.

« La vie est pleine de transitions, qu’il s’agisse d’un nouvel emploi, d’un déménagement dans une nouvelle ville ou même de la fin d’une relation. Et soyons réalistes, ces moments peuvent sembler effrayants, solitaires et parfois même comme un échec. Mais voici le problème : le changement est constant et fait partie de notre croissance. 🌱 J’ai traversé ces changements et j’ai souvent eu l’impression de les gérer en solo. C’est pourquoi j’ai voulu faire ce spectacle, pour vous montrer que vous n’êtes pas seul », a-t-elle ajouté.