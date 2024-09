Tia Mowry dit qu’elle « n’avait pas réalisé » que le bonheur était un « choix » avant le divorce de Cory Hardrict

Tia Mowry navigue dans la vie de mère célibataire dans sa nouvelle série We TV.

Le vendredi 20 septembre, We TV a partagé un premier aperçu du retour de Mowry à la télévision avec sa toute nouvelle docu-série, Tia Mowry : Mon prochain acteDans le teaser de 11 minutes, les téléspectateurs voient le Sœur, sœur la star de 46 ans s’adapte à la vie après son divorce avec son ex-mari Cory Hardrict.

Mowry commence le clip en mode maman, préparant sa fille Cairo, 6 ans, à être déposée chez Hardrict.

Tia Mowry.

Cibelle Levi



« Cela fait environ un an et demi que j’ai divorcé, et j’apprends petit à petit qui je suis », dit Mowry dans une scène de confession.

Elle et le Divorce dans le noir L’acteur, âgé de 44 ans, a été marié de 2008 à 2023. En plus du Caire, ils partagent également un fils, Cree, 13 ans – qui, selon Mowry, « ne se sentait pas à l’aise » d’apparaître devant la caméra.

« Je suis venue au monde avec une jumelle », ajoute-t-elle à propos de sa sœur, Tamera Mowry, également âgée de 46 ans. « Et juste après cela, j’ai entamé une relation de 22 ans, donc je n’ai jamais été seule de ma vie. »

Une fois que Tia a fini de rassembler Cairo, ils se dirigent vers la voiture et se dirigent vers la maison de Hardrict – ce qui fait Le jeu étoile émotive.

« J’ai l’impression que l’une des choses les plus difficiles auxquelles j’ai dû m’adapter, c’est de déposer mes enfants chez leur père. J’ai toujours voulu avoir une dynamique familiale, celle d’avoir une mère et un père dans le même foyer », confie Tia en larmes dans sa confession. « Et quand vous déposez vos enfants, vous voyez que ce n’est plus le cas. »

Tia Mowry.

Cibelle Levi



Plus tard dans le teaser, Tia, qui admet ne plus être aussi proche qu’avant de sa sœur Tamera, retrouve son amie Natasha Marc pour discuter de la façon dont sa relation est décrite dans les médias.

Après un échange à cœur ouvert avec Marc sur son « parcours de guérison », la Secousses L’étoile prend conscience.

« Je sens qu’en ce moment, oui, je suis vulnérable dans ma vie, mais c’est la première fois que je réalise que j’ai le choix », continue Tia dans sa confession. « J’ai le choix de dire ce que je pense. J’ai le choix d’être moi-même. J’ai le choix d’être heureuse. »

Elle commence à pleurer et ajoute : « Oh mon Dieu, je suis émotive. Je ne savais pas que j’avais le choix. Je ne l’avais tout simplement pas. »

Tia Mowry.

Cibelle Levi



« Fatiguée que les gens déforment le récit de ses relations et de sa vie, Tia Mowry supprime le filtre comme jamais auparavant tout en se lançant dans un voyage courageux et féroce de découverte de soi après le divorce. Tia a toujours fait partie d’un duo, d’abord en tant que sœur jumelle, puis en tant qu’épouse… maintenant, elle est seule pour la première fois de sa vie », peut-on lire dans un communiqué de presse.

« La lutte est réelle alors que Tia gère son nouveau statut de célibataire, une nouvelle phase de maternité, ainsi que la création d’entreprises et la gestion de sa carrière en constante évolution. À chaque nouvelle épreuve éprouvante pour les nerfs, elle trouve le bonheur en cours de route avec son village d’amis et de famille plus grands que nature dans Tia Mowry : Mon prochain actepoursuit-il.

La série de huit épisodes est produite par Tia, Adam Griffin et Erin Richard, ainsi que par les producteurs exécutifs de Jesse Collins Entertainment.

Tia Mowry : Mon prochain acte La première diffusion aura lieu le 4 octobre à 21h30 HE/HP sur We TV, avec de nouveaux épisodes disponibles sur le service de streaming d’AMC ALLBLK.