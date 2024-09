Tia Mowry dit qu’elle et sa sœur Tamera ne sont plus proches. Voici 9 autres duos célèbres qui prouvent que les relations sont difficiles

CNN

Les sœurs jumelles Tia Mowry et Tamera Mowry-Housley ont fait sensation au milieu des années 1990 en jouant dans la sitcom « Sister, Sister » et sont devenues l’un des duos les plus appréciés de la culture pop. Mais avec le temps, selon Tia Mowry, leur dynamique a changé.

Dans un extrait de sa prochaine émission WEtv « Mon prochain acte » qui raconte le parcours de Mowry en tant que mère célibataire après son divorce avec Cory Hardict, elle a réfléchi sur l’état de sa relation avec sa sœur.

« C’est dans des moments comme celui-ci que je sens que je souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse prendre le téléphone pour l’appeler », a-t-elle déclaré dans le clip. « Mais ce n’est tout simplement pas le cas en ce moment. »

Les sœurs ne sont pas seules dans leur statut de duos dynamiques devenus dynamiques unVoici quelques-uns des plus remarquables.

Keegan-Michael Key et Jordan Peele



Keegan-Michael Key et Jordan Peele sont largement considérés comme l’un des couples les plus drôles de la télévision, ayant joué dans leur émission de sketchs comiques homonyme de Comedy Central « Key & Peele » entre 2012 et 2015.

Ils se sont séparés en bons termes et ont eu des carrières florissantes, Key étant principalement devant la caméra et Peele en tant que réalisateur acclamé. Aujourd’hui, cependant, le couple « ne se voit plus aussi souvent », a déclaré Key au magazine People dans un communiqué. entretien publié samedi. La distance, a-t-il ajouté, « est, pour moi, une tragédie ».

Paris Hilton et Nicole Richie



Paris Hilton et Nicole Richie sont devenues la cible des tabloïds au début des années 2000, grâce à leur émission de télé-réalité à succès « The Simple Life ». Les célèbres meilleures amies se sont disputées pendant les quatre saisons de l’émission et ont fini par avoir une amitié qui semblait passer par plusieurs phases.

En 2018, Richie dit sur « Watch What Happens Live » qu’elle n’avait pas parlé à Hilton depuis « un moment », mais elles semblaient continuer à se soutenir alors qu’elles devenaient chacune mères et entrepreneures. annoncé qu’ils s’associent à nouveau pour une prochaine émission sur Peacock.

Liam et Noel Gallagher



Liam et Noel Gallagher, les frères derrière le groupe de Britpop des années 90 Oasis, ont échangé des piques en public depuis la séparation du groupe en 2009, le dernier ayant publié à l’époque une déclaration dans laquelle il disait qu’il « ne pouvait tout simplement pas continuer à travailler avec Liam un jour de plus ».

Mais les choses – et les gens – changent. Les Gallaghers ont annoncé le mois dernier qu’ils se réuniraient pour une tournée Oasis l’année prochaine, il semble donc qu’ils aient mis leurs différences derrière eux et ne cherchent pas à se séparer. de retour en colère plus.

Jack et Meg White, anciennement membres du duo de rock The White Stripes, sont devenus célèbres à la fin des années 1990 en tant que groupe de rock et se sont également mariés au milieu de leur succès.

Ils ont été mariés de 1996 à 2000, mais n’en ont jamais parlé publiquement. Ils ont continué à travailler ensemble en tant que groupe après leur divorce jusqu’à la dissolution du groupe musical en 2011.

Adam Savage et Jamie Hyneman de « MythBusters »



Adam Savage et Jamie Hyneman ont co-animé l’émission originale de Discovery Channel « MythBusters », qui a débuté en 2003 et a atteint un statut quasi culte parmi les téléspectateurs fidèles de l’émission. entretienaprès de longues discussions sur leur relation hors écran, Savage a précisé que même s’ils « ne sont pas amis », ils partagent un « profond respect » l’un pour l’autre.

Après 14 ans, l’émission a pris fin en 2016. Un an plus tard, Jon Lung et Brian Louden ont été nommés animateurs d’une nouvelle série, « MythBusters: The Search ». Savage est revenu dans la franchise pour animer la saison singulière de « MythBusters Jr. » en 2019.

Hall & Oates



Le célèbre duo pop-rock Daryl Hall et John Oates chantaient autrefois sur la réalisation de nos rêves. Aujourd’hui, les anciens membres du groupe sont au milieu d’une bataille juridique liée à un différend sur la propriété de leur portefeuille musical, créé après des décennies en tant que duo de rock éponyme. En mai, Hall – qui avait initialement déposé le procès contre Oates en 2023 – a déclaré à Variety dans un communiqué entretien que Hall & Oates était officiellement terminé.

Desus et Méro



Desus Nice et The Kid Mero, le duo à l’origine de la série de fin de soirée de Showtime « Desus & Mero », ont annoncé sur X en 2022 que leur série allait prendre fin car ils prévoyaient de poursuivre « des efforts créatifs séparés à l’avenir ». La série a fait ses débuts en 2019 et était la troisième série de Nice et Mero ensemble après être déjà apparus dans des émissions sur Complex TV et Viceland.

En février, Mero a déclaré sur son podcast 19h à Brooklynqu’il co-anime avec une ancienne star de la NBA Carmelo Anthonyque Nice et lui se sont disputés sur les opportunités créatives, ce qui a finalement conduit à leur séparation. Mero a ajouté qu’à l’époque, les deux hommes n’étaient toujours pas en bons termes.

Robert Plant et Jimmy Page



Robert Plant et Jimmy Page sont deux des musiciens les plus influents de leur époque. Ils faisaient partie du groupe de rock britannique des années 1970 Led Zeppelin. À l’origine, Zeppelin comprenait Page, Plant, le batteur John Bonham et le bassiste/claviériste John Paul Jones. Le groupe s’est séparé en 1980 après la mort de Bonham et Page et Plant ont chacun poursuivi une carrière solo réussie.

Alors qu’il y avait des rumeurs depuis des décennies sur une réunion de Zeppelin, Page en 2014 dit le New York Times a déclaré que même si les autres membres vivants du groupe seraient ouverts à une réunion, Plant ne l’est pas.Il joue juste à des jeux, et j’en ai marre », a déclaré Page.

Simon & Garfunkel



Entre Paul Simon et Art Garfunkel, du groupe musical prolifique des années 1960 Simon & Garfunkel, il n’y a pas vraiment de « Bridge Over Troubled Water » en ce qui concerne leurs différences.

Le duo de musiciens s’est rencontré et a grandi ensemble dans le Queens des années 1950 et a sorti plusieurs albums à succès, remportant au passage neuf Grammy Awards. Ils n’ont pas enregistré de nouveaux morceaux depuis leur séparation en 1970 après avoir connu des différences artistiques, mais se sont réunis sur scène à plusieurs reprises depuis, notamment lors de diverses performances sur scène en 2010.