Tia Mowry demande le divorce de Cory Hardrict après 14 ans de mariage

Tia Mowry a demandé le divorce de son mari depuis 14 ans, Cory Hardrict, à Los Angeles lundi.

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, la star de “Sister, Sister” a demandé la dissolution du mariage (divorce), citant des “différends irréconciliables”.

Mowry et Hardrict se sont mariés le 20 mai 2008 et ont deux enfants ensemble, Cree, 11 ans et Cairo, 4 ans.

Le couple semblait avoir un accord prénuptial en place car “tous les actifs et obligations de chaque partie sont sa propriété distincte”, comme indiqué dans les documents.

En outre, Mowry et Hardrict ont signé pour mettre fin à “la capacité du tribunal à accorder un soutien” à l’une ou l’autre des parties.

Mowry est allée sur Instagram mardi avec une mise à jour pour ses millions de fans sur sa relation.

“J’ai toujours été honnête avec mes fans, et aujourd’hui ce n’est pas différent. Je voulais dire que Cory et moi avons décidé de nous séparer”, a-t-elle écrit. “Ces décisions ne sont jamais faciles, et non sans tristesse.

“Nous maintiendrons une amitié en tant que coparentalité de nos beaux enfants.

“Je suis reconnaissant pour tous les moments heureux que nous avons passés ensemble et je tiens à remercier mes amis, ma famille et mes fans pour votre amour et votre soutien alors que nous entamons ce nouveau chapitre qui avance dans nos vies.”

Mardi après-midi, elle est allée sur Twitter et a écrit : “Je suis l’amour. Je ne choisirai que de voir l’amour. J’espère que vous aussi.”

Avant que les documents de divorce ne soient déposés dans un palais de justice de Los Angeles, Mowry a tweeté dimanche soir : “Rappel : tu es assez. Tu mérites l’amour. Et tu mérites d’être compris pour qui tu es vraiment.”