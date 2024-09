Tia Mowry clarifie ses propos après avoir déclaré qu’elle n’était plus « proche » de sa sœur jumelle Tamera

« C’est dans des moments comme celui-ci que je sens que je souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse prendre le téléphone et l’appeler », a déclaré Tia dans un extrait de sa nouvelle émission à venir. « Mais ce n’est tout simplement pas le cas en ce moment. »

Tia Mowry clarifie quelques points suite à ses commentaires désormais viraux sur sa relation avec sa sœur jumelle, Tamera Mowry-Housely.

Dans un premier aperçu de 11 minutes de sa prochaine série télévisée WE Tia Mowry : Mon prochain acte, Publiée sur YouTube vendredi, l’actrice a révélé qu’elle n’était plus « proche » de sa sœur jumelle, tout en réfléchissant à son divorce avec Cory Hardrict.

« Je suis venue au monde avec une jumelle, et juste après cela, j’ai entamé une relation de 22 ans, donc je n’ai jamais été seule dans ma vie. Ce fut tout un voyage », a déclaré Tia, 46 ans.

Le Sœur, sœur L’ancienne élève – qui a finalisé son divorce d’avec Hardrict en 2023 – a poursuivi : « Être seule a été la partie la plus difficile de mon divorce. »



Tia Mowry dit qu'elle n'est plus « proche » de sa sœur Tamera

Après que le clip ait suscité le choc et la tristesse parmi les fans, Tia a parlé à Nous Hebdomadaireoù elle a clarifié les commentaires qu’elle a faits dans le clip et a détaillé où en est sa relation avec Tamera aujourd’hui.

« C’est essentiellement ce que je voulais dire : j’ai l’impression qu’en grandissant, nous fondons tous nos propres familles et que leurs enfants ont besoin de s’appuyer sur eux », a déclaré Tia mardi. « Nous commençons à assumer de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités dans nos vies. C’est de cela qu’il s’agit. »

Elle a ajouté : « Dans ces moments de transition de la vie, parfois, on a juste envie d’un câlin et on veut juste que quelqu’un soit aussi accessible qu’avant, mais ce n’est pas le cas. C’est ce qu’on appelle la vie. »

Tia a expliqué au média que Tamera ne vit pas non plus à proximité. Alors que Tia réside à Los Angeles près de son père Timothy et de son frère Tahj, Tamera s’est installée à Napa, en Californie – à six heures de route de Los Angeles – avec son mari, Adam Housley, et ses enfants Aden, 11 ans, et Ariah, 9 ans.



Tia Mowry « terrifiée » à l'idée de sortir avec quelqu'un trois mois après son divorce : « Je me sens tellement inexpérimentée »

Leur autre frère, Tavior Mowry, vit quant à lui dans le Tennessee.

Bien que le couple ne soit pas aussi proche, Tia a dit Nous qu’elle aime « beaucoup » sa sœur et qu’elle et Tamera ont une « belle connexion ».