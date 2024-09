Tia Mowry aimerait être « toujours proche » de sa sœur jumelle Tamera Mowry

Tia Mowry a apparemment laissé entendre une rupture dans sa relation avec sa sœur jumelle Tamera Mowry.

« Être seule a été la partie la plus difficile de mon divorce », a déclaré Tia, qui s’est séparée de Cory Hardrict en 2022 après 14 ans de mariage. dit dans un aperçu de sa nouvelle émission de télévision We TV « Tia Mowry : mon prochain acte » vendredi.

« C’est dans des moments comme celui-ci que je sens que je souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse prendre le téléphone et l’appeler », dit-elle, ajoutant : « ce n’est tout simplement pas là où nous en sommes en ce moment. »

Cependant, une source précise à Page Six que le commentaire faisait référence à la proximité physique entre les sœurs, et non à leur relation.

Tia Mowry, vue ici dans son nouveau spectacle « Tia Mowry : My Next Act », semble avoir fait allusion à une rupture entre elle et sa sœur jumelle Tamera. WeTv

Elle dit qu’elle aimerait être « toujours proche » de Tamera dans un aperçu de l’émission We TV. WeTv

Tia vit actuellement à Los Angeles avec son fils Cree, 13 ans, et sa fille Cairo, 6 ans, tandis que Tamera réside à Napa, en Californie, avec son mari, Adam Housley, et leurs deux enfants.

Les représentants de Tia et Tamera – qui ont également deux jeunes frères Tahj et Tavior – n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Page Six.

Ailleurs dans l’aperçu, la star de « Sister, Sister », 46 ans, dit qu’après son divorce, elle « apprend lentement » qui elle est.

Les sœurs sont devenues célèbres pour avoir joué dans la série à succès des années 90 « Sister, Sister ». Image de fil

Une source a déclaré à Page Six que le commentaire était censé faire référence à leur proximité physique, et non à leur relation. Contenu de divertissement général Disney via Getty Images

« Je suis venue au monde avec une jumelle et juste après, j’ai entamé une relation de 22 ans. Je n’ai donc jamais été seule dans ma vie. Ce fut tout un parcours », explique-t-elle.

Tia a demandé le divorce d’Hardrict en octobre 2022, invoquant des différences irréconciliables.

« J’ai toujours été honnête avec mes fans, et aujourd’hui ce n’est pas différent. Je voulais partager avec vous le fait que Cory et moi avons décidé de nous séparer », avait-elle déclaré sur Instagram à l’époque.

Tia vit à Los Angeles avec ses enfants, tandis que Tamera est à Napa, en Californie, avec les siens. Getty Images

Les représentants des jumeaux n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires. Collection Ron Galella via Getty Images

« Ces décisions ne sont jamais faciles à prendre et ne sont pas sans tristesse. Nous maintiendrons notre amitié en tant que co-parents de nos magnifiques enfants », a-t-elle poursuivi. « Je suis reconnaissante pour tous les moments heureux que nous avons passés ensemble et je tiens à remercier mes amis, ma famille et mes fans pour votre amour et votre soutien alors que nous entamons ce nouveau chapitre de nos vies. »

En novembre 2022, Tia a déclaré que se concentrer sur son propre bonheur l’avait conduite à décider de se séparer de Hardrict, 44 ans.

« Quand vous commencez à vraiment travailler sur vous-même, à vous aimer, à connaître votre valeur et à connaître votre valeur, alors tout d’un coup, il y a cet éveil. »

Tia s’est séparée de son mari Cory Hardrict en 2022. tiamowry/Instagram

À l’époque, Tamera avait déclaré que Tia gérait son divorce avec « grâce ». Tia Mowry/Instagram

Cette année-là, Tamera a déclaré à Us Weekly que Tia gérait son divorce avec « grâce ».

« Tu as tes hauts [and] tu as des bas, mais elle laisse son expérience la changer. Je sens [like she has changed] pour le mieux », a-t-elle déclaré. « Les choses ne se passeront pas toujours comme prévu ou nous aurons des rebondissements. Vous [have to] « Apprendre de cela, grandir et le faire avec amour. J’ai l’impression que c’est ce qu’elle fait. »

Les jumelles sont devenues célèbres grâce à l’émission à succès « Sister, Sister », diffusée de 1994 à 1999. Le couple a ensuite joué dans leur propre série de téléréalité « Tia & Tamera » de 2011 à 2013.

« Tia Mowry : My Next Act » sera diffusé en première sur We TV le 4 octobre.