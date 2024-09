Tia Mowry aimerait être « toujours proche » de sa jumelle Tamara Mowry

Une nouvelle bande-annonce pour Tia MowryLa docu-série WeTV de Tia Mowry : Mon prochain acte apparemment confirmé une brouille avec sa sœur jumelle, Tamara Mowry-Housley.

« J’ai toujours voulu avoir une dynamique familiale avec un père et une mère dans le même foyer. Lorsque vous déposez vos enfants, vous voyez visuellement que ce n’est plus le cas », a déclaré Tia, 46 ans, dans une bande-annonce partagée via réseaux sociaux« Être seul a été la partie la plus difficile de mon divorce. »

Elle a poursuivi : « C’est dans des moments comme celui-ci que je sens et que je souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse prendre le téléphone et l’appeler, mais ce n’est tout simplement pas là où nous en sommes en ce moment. »

Tia n’a pas expliqué plus en détail ce qui a conduit à la séparation entre les frères et sœurs. Tamara, quant à elle, n’a pas du tout évoqué la situation.

Deux ans plus tôt, Tia avait confirmé son divorce avec son mari de l’époque Cory HardrictLe couple a finalisé son divorce en avril 2022 et s’est depuis engagé à élever en coparentalité à l’amiable son fils Cree, 13 ans, et sa fille Cairo, 6 ans.

Au milieu du nouveau chapitre de Tia, Tamara a dit Nous Hebdomadaire comment elle soutenait sa sœur.

« Elle gère tout avec grâce. C’est ce qui est inspirant », a déclaré Tamera en exclusivité Nous en décembre 2022. « Vous avez vos hauts [and] tu as des bas, mais elle laisse son expérience la changer. Je sens [like she has changed] pour le meilleur. »

Elle a ajouté : « Les choses ne se passeront pas toujours comme prévu ou nous aurons des rebondissements. [have to] « Apprendre de cela, grandir et le faire avec amour. J’ai l’impression que c’est ce qu’elle fait. »

On ne sait pas publiquement quand le lien entre les sœurs a pris une tournure différente, bien que Tia ait célébré leur anniversaire commun plus tôt cette année.

« C’est la saison du cancer !! ✨ « Je veux profiter de ce moment pour chérir ma sœur et souhaiter un joyeux anniversaire en avance à Tamera », a déclaré Tia sur Instagram en juillet. « T’avoir à mes côtés pendant que nous grandissions et évoluions a été une bénédiction incroyable. Tout le monde ne peut pas dire qu’il a eu quelqu’un à ses côtés à chaque étape importante de sa vie. »

Tia a poursuivi : « De notre enfance commune à notre grande chance, en passant par notre adolescence et notre maternité, je suis extrêmement reconnaissante d’avoir partagé ce voyage avec toi. Célébrons ensemble tous les beaux souvenirs et les étapes importantes que nous avons vécues et construites ensemble. »

Cette période est également un nouveau chapitre pour Tia, qui réapprend et réévalue ses priorités en dehors du mariage.

« Il s’agit de penser à tout, non seulement de votre point de vue, mais aussi de celui des enfants », a déclaré Tia. Nous en novembre 2023. « Je pense que c’est là que les enfants deviennent définitivement une priorité et que je me concentre sur leur paix, leur joie, leur bonheur et ce qui les fait se sentir à l’aise et à l’aise et qui leur donne de l’amour. Je m’appuie vraiment sur l’amour et la compassion. »