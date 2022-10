Il y a des nouvelles choquantes à partager sur un couple apparemment heureux.

Après 14 ans de mariage, Tia Mowry a demandé le divorce de Cory Hardrict. La nouvelle a été confirmée par TMZ qui a noté que Mowry, 44 ans, a déposé des documents à Los Angeles mardi citant des différences irréconciliables comme raison de la fin de son mariage avec le Tous américains : Retrouvailles étoile, 42.

Selon des documents juridiques exclusivement obtenus par le point de vente, Mowry n’a pas précisé de date de séparation mais a demandé à un juge la garde physique et légale conjointe de leurs deux enfants; Cri de 11 ans et Cairo de 4 ans.

Elle demande également au juge de mettre fin à la capacité du tribunal de fournir une pension alimentaire à l’un ou l’autre et note qu’ils ont un contrat de mariage, ajoute TMZ.

Mardi, l’actrice a partagé un message sur son InstaStory qui disait;

Depuis, elle a posté un long message sur son fil IG confirmant son divorce imminent.

“J’ai toujours été honnête avec mes fans, et aujourd’hui ce n’est pas différent”, a écrit Mowry. «Je voulais partager que Cory et moi avons décidé de nous séparer. Ces décisions ne sont jamais faciles, et non sans tristesse. Nous maintiendrons une amitié en tant que coparentalité de nos beaux enfants. Je suis reconnaissant pour tous les moments heureux que nous avons passés ensemble et je tiens à remercier mes amis, ma famille et mes fans pour votre amour et votre soutien alors que nous entamons ce nouveau chapitre qui avance dans nos vies.