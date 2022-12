Tia Booth, star du « bachelor », donne naissance à son premier bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lumeimages / SplashNews.com

Baccalauréat au paradis alun Tia Booth, 31 ans, a donné naissance à un adorable petit garçon le 6 décembre et s’est rendue sur Instagram pour partager le moment. “Salut mon pote”, pouvait-on entendre Tia jaillir dans le clip audio. “Oh mon Dieu! Il est si mignon.” La fière nouvelle maman et son fiancé, Taylor Mock, a également révélé le nom du bébé sur le post. “Maquette de stand Tatum“, Le clip était sous-titré, ainsi que son heure de naissance. “12/06/22 06h13”, a ajouté Tia. Le couple a également écrit que c’était le “meilleur jour” de leur vie.

Après avoir publié l’adorable clip audio, bon nombre des 1,3 million d’abonnés de la personnalité de la télévision se sont rendus dans la section des commentaires pour la féliciter. “Le meilleur son du monde entier, je suis tellement content pour vous !!!!!!”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté, “TELLEMENT EXCITÉ pour vous tous et, ma parole, il est SI BEAU !!! !!!!!!!!!” Même elle Bachelier ami Colton Underwood, 30 ans, a profité des commentaires pour souhaiter bonne chance à son ami. “Félicitations maman!”, A-t-il écrit, accompagné d’une série d’emojis au cœur rouge.

À peine trois jours avant de donner naissance à bébé Tatum, Tia s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos polaroid de sa “dernière soirée” avant son arrivée. “Dernier rendez-vous officiel avant que notre garçon ne soit là et j’ai eu des contractions tout le temps (pas pendant le travail, juste Braxton Hicks) j’ai hâte d’utiliser notre petit appareil photo pour tout prendre [sic] les photos de lui », a-t-elle légendé le doux message. La maman ours alors enceinte a posé en manches longues près de son sapin de Noël avec Taylor et a été photographiée en train de sourire d’une oreille à l’autre.

Et plus tôt, le 27 novembre, Tia a sous-titré une adorable photo de famille en disant que bientôt les photos incluraient un bébé. “Cette fois-ci le mois prochain, nous aurons un bébé sur nos photos de famille, j’ai hâte de voir à quoi il ressemble et de s’imprégner de cette nouvelle odeur de bébé !”, a écrit la beauté brune. La naissance de Tatum survient six mois après que Tia a annoncé sa grossesse via Instagram le 20 juin.

Sur la belle photo en noir et blanc, la trentenaire a révélé qu’elle était à la fois excitée et triste pour la “saison” actuelle de sa vie. “Cela a sans aucun doute été ma saison la plus difficile jusqu’à présent. Je n’ai jamais ressenti une tristesse aussi écrasante et une joie pure en même temps. Il a été difficile d’être reconnaissant pour le bien comme si l’une des personnes les plus importantes de ma vie manquait la célébration », a écrit Tia. “Bien que j’aimerais pouvoir annoncer à mon père toutes les bonnes nouvelles en personne, cela m’apporte la paix qu’il le sache bien avant moi. Accueillir une nouvelle petite vie tout en pleurant la perte d’une autre prouve que de grandes émotions peuvent exister simultanément, et je suis convaincu que mon père y a contribué. Elle a également souhaité à sa pop une “bonne fête des pères céleste” ainsi qu’une “bonne fête des pères à venir” à Taylor.

Au moment de l’annonce de sa grossesse, Tia a également déclaré qu’elle était un peu dépassée par la grossesse, car elle et Taylor ne s’étaient fiancées que deux mois auparavant. « J’essaie de planifier le mariage de mes rêves. À ce stade, j’essayais toujours de me marier dans les six mois pour le faire cet automne. Donc je ne pouvais tout simplement pas y croire », a-t-elle déclaré sur Bachelor Nation’s Cliquez sur l’appât podcast à l’époque. “Nous n’essayions pas de tomber enceinte, mais nous n’essayions pas non plus de ne pas tomber enceinte.”

