Ti West et Mia Goth imaginent une horreur en technicolor dans ‘Pearl’

VENISE, Italie — Ti West a eu une idée folle. C’était la première année de la pandémie et son slasher “X” des années 1970 était l’un des rares films autorisés à entrer en production grâce au faible nombre de COVID-19 en Nouvelle-Zélande. Il avait parlé à sa star Mia Goth – qui dans “X” joue le double rôle d’une jeune star du porno, Maxine, et d’une femme plus âgée et meurtrière, Pearl – et avait une pensée : Et s’ils faisaient juste deux films pendant qu’ils étaient là?

L’idée n’est pas rare pour une franchise majeure basée sur une propriété intellectuelle connue, mais pour une horreur indépendante qui n’avait pas tourné une seule image, elle était audacieuse, c’est le moins qu’on puisse dire. Ce ne serait pas non plus une suite, mais une préquelle sur Pearl dans sa jeunesse.

“Je me dis, eh bien, ils n’iront jamais pour CELA”, a déclaré West la semaine dernière au Festival du film de Venise. À son immense surprise, cependant, ils l’ont fait.

Le résultat, “Pearl”, qui a eu sa première à Venise et ouvre dans les cinémas du pays vendredi, tombe sur son personnage principal à l’adolescence en 1918. Elle rêve d’être dans les films mais est attachée à la ferme texane de sa famille, avec sa mère allemande stricte et son père malade, jusqu’à ce qu’elle obtienne une lueur d’espoir lors d’une prochaine audition pour une compagnie de danse.

“Je viens d’avoir cet intérêt à faire, faute d’un meilleur terme, un film pour enfants qui a une histoire adulte plus démente”, a déclaré West, assis à côté de Goth dans un cottage de l’Albergo Quattro Fontane sur le Lido.

Goth, dans un corset noir élégant et sévère, regarde des mondes loin de la fermière aux yeux écarquillés avec une fourche et un rêve qu’elle dépeint dans “Pearl”.

Le film est une ode couleur bonbon aux classiques en technicolor de l’âge d’or d’Hollywood, de “The Wizard of Oz” à “Singin’ in the Rain”, mais avec du carnage et du sang. Les pierres de touche allaient des dessins animés de Disney à Max Ophuls.

Il y avait une version «moins chère» que West était prêt à faire, qui aurait été tournée en noir et blanc, rendant hommage aux films d’Ingmar Bergman, mais A24 venait de sortir de «The Lighthouse» et il y avait quelques autres des projets en noir et blanc flottant, et le studio a encouragé la version colorée.

“Il y avait un film intéressant là-bas”, a-t-il déclaré. “De toute façon, ça allait être un riche pastiche cinématographique. J’ai dit: “Je propose juste une version moins chère.” Et ils étaient comme, ‘Non, non, non. Faites la meilleure version.

Goth a même obtenu un co-crédit en tant que scénariste, ce qui était une nouvelle expérience pour l’acteur “Suspiria” et “High Life”.

“Je n’avais jamais vraiment envisagé d’écrire mes propres scripts”, a déclaré Goth. « Je ne savais pas si je serais en mesure d’aider ou de contribuer de manière significative et utile. »

Mais elle a accepté le défi. Pour ses séances d’écriture, Goth réglait une minuterie et notait des choses dans un flux de conscience qu’elle envoyait ensuite à West pour formater.

“Pour moi, c’était juste quelqu’un de très ambitieux et qui se trouvait probablement au mauvais endroit au mauvais moment”, a déclaré Goth. “Je pense que si elle avait eu de meilleures opportunités, la vie aurait été très différente.”

Travailler sur le scénario l’a finalement aidée à se sentir plus connectée aux mots de la page, ce qui s’est avéré utile pour la grande finale : un monologue émouvant de sept minutes de Pearl que West voulait tourner en une seule prise.

“C’était notre dernier jour de tournage”, a déclaré Goth. “C’était beaucoup de pression parce que je savais que Ti voulait le faire en une seule prise. Je ne voulais pas gâcher ou trébucher sur mes lignes. Et je n’ai jamais fait d’école de théâtre. C’est comme pas étudié. Je n’avais pas d’approche pour aborder quelque chose comme ça.

Mais elle n’avait pas à s’inquiéter. Ils l’ont fait plusieurs fois et ont terminé avant le déjeuner, ce qui est presque du jamais vu pour 12 pages de scénario.

Les films ont même pris une qualité méta, leur permettant d’explorer et de commenter la façon dont le cinéma affecte les gens.

«Il y a le genre d’ambition et la qualité onirique de tout cela et l’émerveillement de tout cela. Mais ce qui vient avec cela, c’est aussi parfois que vous êtes la personne qui n’obtient pas le rôle », a déclaré West. “Quand ta vie et tes rêves sont attachés à ça, c’est lourd, tu sais ?”

Le monde de « X » et « Pearl » s’étend également. Cette semaine, A24 a annoncé qu’il y aurait un troisième film, un final, intitulé “MaXXXine” se déroulant en 1985.

“Nous rattrapons Maxine après ‘X'”, a taquiné West. “Je dois être un peu bouche bée après ça.”

