TI, Mario, DaBaby et bien d’autres assistent à la première mondiale de “Fear” à LA

Êtes-vous prêt pour La crainte?

Les La crainte La première mondiale regorgeait de grands noms, dont TI et Tout petit, Mario, DaBaby, DaniLeigh, Vert Draymond, Joseph Sikora, D. Fumée, Juge Mathiset bien d’autres à la Directors Guild Of America à Los Angeles.

Comme prévu, les stunners sur le tapis sont venus s’abattre avec DaniLeigh, Jessica Allainet Taja V. Simpson faire tourner les têtes toute la nuit.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Dans La crainte, une escapade d’un week-end tourne au sinistre lorsqu’un groupe d’amis doit affronter ses pires peurs une par une. Découvrez la bande-annonce effrayante ci-dessous:

Réalisé par Deon Taylor, La crainte avec Joseph Sikora, King Bach, Terrence Jenkins, Tip ‘TI’ Harris, Annie Ilonzeh, Tyler Abron, Iddo Goldberg, Ruby Modineet Jessica Allain.

“Aucun autre film d’horreur n’a jamais existé qui commente aussi profondément le concept non seulement de la théorie de l’inconscient collectif de Carl Jung, mais aussi de l’incorporation d’une société médiatique, et de la façon dont les maux anciens peuvent s’infiltrer dans l’âme des hommes et femmes par l’émotion conjonctive dans notre cas, la peur », a déclaré Sikora dans un interview avec Complexe.

Basé sur le talent impliqué, le thriller psychologique filmé en cas de pandémie aura certainement un impact au box-office.

“Ce qui différencie la peur des autres films d’horreur, c’est la façon incroyablement non conventionnelle dont le film a été réalisé”, a déclaré Taylor (qui a également réalisé fatale, Noir et bleuet L’intrus). Au plus fort d’une pandémie mondiale, neuf personnes se sont présentées dans une cabine qui a historiquement 100 ans et ont aidé collectivement à construire ensemble un film et un scénario. Nous vivions tous ensemble dans un monde clos, et chacun de nous faisait face quotidiennement à de vraies peurs. Le film est fondé sur quelque chose que nous n’avons pas vu dans l’horreur – la peur intérieure. Le fait que si vous avez vraiment peur de quelque chose dans la vie, votre esprit pourrait manifester cette peur dans un état de non-retour ou de mort… traiter ce sujet était extrêmement intéressant mais aussi extrêmement effrayant parfois. Il n’y a rien de plus puissant ou effrayant que l’esprit humain quand il devient sombre.

La crainte sort en salles le 27 janvier.