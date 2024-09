TI et Tiny remportent 71 millions de dollars au procès OMG Girlz pour les poupées « LOL »

Le magnat du hip-hop TI et sa femme Tameka « Tiny » Harris ont reçu lundi une récompense colossale de 71 millions de dollars du jury après avoir remporté leur troisième procès au tribunal pour des accusations selon lesquelles le géant du jouet MGA Entertainment aurait violé les droits de propriété intellectuelle de leur groupe de pop pour adolescentes OMG Girlz avec sa gamme de poupées « LOL Surprise ! OMG » extrêmement populaire.

Les jurés ont accordé au couple et à leurs sociétés 17,9 millions de dollars de dommages et intérêts réels et 53,6 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs à l’issue d’un procès de trois semaines dans un tribunal fédéral de Santa Ana, en Californie.

« Je veux dire, wow. Ils ont fait plus que ce que j’aurais pensé », raconte Tiny Pierre roulante Après avoir réagi à cette récompense éblouissante, elle a déclaré : « J’aurais été contente de tout. Ils nous ont bénis plus que jamais. Nous voulions vraiment remercier les jurés, mais nous n’en avons pas eu l’occasion. »

Dans un verdict complexe rendu lundi après-midi, les jurés ont déclaré que 13 poupées parmi plus de 30 en cause avaient enfreint l’habillage commercial et détourné le nom, l’image et la ressemblance du groupe entièrement féminin que TI et Tiny ont formé en 2009 avec la fille de Tiny, Zonnique « Star » Pullins, comme membre principal. Une 14e poupée a violé l’habillage commercial du groupe tandis qu’une 15e a détourné le nom, l’image et la ressemblance des OMG Girlz, a conclu le jury.

« Je pense que justice a été rendue. Je pense que cela témoigne de l’acharnement et de la résilience de ma femme, de ma fille et de mes nièces », a déclaré TI Pierre roulante par téléphone, quelques minutes après la lecture du verdict. « Nous sommes simplement heureux d’avoir pu sortir vainqueurs et de nous battre pour les créateurs et notre propriété intellectuelle que les grandes entreprises semblent considérer comme faisant partie du domaine public et que tout le monde peut récupérer et utiliser. » Il a qualifié le verdict de victoire pour « les personnes qui ont réellement travaillé dur et fait des efforts pour construire et créer des choses à partir de rien. »

Au cours du procès, l’avocat de MGA a qualifié le procès du couple de « vol d’argent ». TI a déclaré qu’il était heureux que le jury ne soit pas d’accord. « Je pense que c’était une tactique d’intimidation, essayant de me dépeindre comme le méchant alors qu’en réalité, c’était eux le méchant. [bad] « Ce sont eux qui sont venus et qui nous ont arnaqués, et [they] « On s’attendait à ce que nous n’ayons pas l’audace de nous lever et de parler pour nous-mêmes.[…]Ce genre de condescendance survient lorsque vous n’êtes pas vraiment en contact avec la réalité de la culture après avoir passé si longtemps à faire les choses à votre façon et que personne ne se lève vraiment pour parler contre vous. »

À l’extérieur du tribunal, Tiny a remercié son équipe juridique, notamment John Keville, Chante Westmoreland, Robert Green et B’Ivory LaMarr. « En fin de compte, les preuves ont montré [MGA] Ils nous ont volé. Ils ont volé notre création », raconte-t-elle Pierre roulante« Je suis content que nous ayons persisté. Personne n’a pu me dire qu’ils ne nous avaient pas volés. »

Lors du procès, TI et Tiny ont accusé MGA d’avoir commercialisé sept poupées spécifiques dont l’apparence imitait celle des OMG Girlz lors d’« événements publics très spécifiques » ou sur des photos publiées. MGA a nié ces allégations. Son fondateur milliardaire Isaac Larian a témoigné que TI, Tiny et les trois membres des OMG Girlz – Zonnique « Star » Pullins, Bahja « Beauty » Rodriguez et Breaunna « Babydoll » Womack – n’ont joué aucun rôle dans la conception de ses poupées. Il les a qualifiées d’« extorqueuses ».

Pullins, Rodriguez et Womack ont ​​assisté au procès et ont témoigné. Ils se sont embrassés dans le couloir à l’extérieur de la salle d’audience après le verdict. « Je suis tellement reconnaissant et comblé de joie », déclare Womack. Pullins ajoute : « Lorsque le juge a demandé si nous avions une présentation commerciale mémorable et que tout le monde a levé la main, j’ai été très ému. Nous avons tous pleuré en silence. »

Lors des plaidoiries finales de vendredi, les parties se sont disputées sur l’étendue de la renommée des OMG Girlz, sur ce qui constituait une confusion sur le marché et sur la différence entre inspiration et détournement. Keville a montré aux jurés plus d’une douzaine de publications sur les réseaux sociaux de personnes affirmant qu’elles pensaient que les poupées MGA étaient basées sur les OMG Girlz.

« Cette affaire concerne en réalité une partie qui croit pouvoir faire ce qu’elle veut et qui peut faire pression sur les gens », a expliqué Keville. Il a également souligné que quatre consommateurs avaient témoigné sous serment, soit en direct, soit par le biais de dépositions enregistrées sur vidéo, affirmant qu’ils avaient supposé que les OMG Girlz étaient derrière les poupées MGA.

L’avocat de MGA, Paul J. Loh, a qualifié les allégations de contrefaçon de « sans fondement et offensantes », affirmant que ses clients ont vendu plus de 40 millions de poupées « LOL Surprise ! OMG » et « n’ont jamais reçu une seule plainte » d’un client disant qu’il était « confus » quant à une éventuelle association avec les OMG Girlz. « Ce qui se passe n’est pas correct », a déclaré Loh à propos des allégations de contrefaçon lors de sa plaidoirie finale. « Nous sommes ici pour faire valoir la vérité. »

Le jury a rendu son verdict lundi après que deux jurys précédents aient entendu une grande partie des mêmes preuves lors de procédures antérieures avec le même juge, le juge du tribunal de district américain James V. Selna. Le premier procès en janvier 2023 s’est terminé par un procès nul lorsque les jurés ont entendu des témoignages interdits accusant l’entreprise de jouets d’« appropriation culturelle ».

L’affaire a fait l’objet d’un deuxième procès au printemps 2023, le jury ayant donné gain de cause à MGA. TI et Tiny ont obtenu un nouveau procès en septembre 2023 après que la Cour suprême a statué en juin 2023 que le premier amendement ne protégeait pas nécessairement une entreprise de jouets pour chiens qui avait créé un jouet à mâcher humoristique ressemblant à une bouteille de whisky Jack Daniel’s. L’avis de la juge Elena Kagan a envoyé le message que la confusion des consommateurs devrait avoir plus de poids qu’on ne le pensait auparavant dans les affaires de contrefaçon impliquant des œuvres expressives.

Lors de son témoignage au début du mois, TI a déclaré qu’il pensait que les sept poupées représentaient une violation « indéniablement flagrante » par rapport aux tenues que les OMG Girlz portaient lors d’événements spécifiques, comme leur tournée All Around the World et un spectacle du réveillon du Nouvel An à Atlanta. « Vous pouvez les tenir devant ces photos et voir. N’importe qui peut voir que cette photo a influencé cette poupée », a-t-il témoigné. TI a déclaré que son camp avait réduit le nombre de poupées prétendument contrefaites de plus de 30 à sept spécifiques pour se concentrer sur le vol présumé « le plus indéniable » et gagner du temps.