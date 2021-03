TI et Tiny nient les allégations d’agression sexuelle alors que l’avocat demande une enquête à leur sujet

L’avocat Tyrone A. Blackburn dit qu’il a été contacté par plus de 30 «femmes, survivants et témoins» concernant des plaintes contre le couple.

Lors d’une conférence de presse lundi, Blackburn a réitéré sa déclaration dans un communiqué de presse daté de dimanche selon lequel il avait contacté les procureurs de Géorgie et de Californie pour examiner les incidents présumés. Blackburn dit qu’il a 11 clients.

L’avocat a partagé deux lettres avec CNN – une adressée au bureau du procureur général de Géorgie et une adressée à celui de Californie. Six personnes sont référencées entre les deux lettres.

Blackburn a déclaré dans un communiqué de presse qu’il y avait des allégations « de drogue forcée, d’enlèvement, de viol et d’intimidation dans au moins deux États ». Il a déclaré que les allégations s’étalaient sur 15 ans et que certains incidents allégués dans les lettres impliqueraient le couple; d’autres auraient impliqué des membres anonymes de leur cercle intime.

Steve Sadow, avocat des Harrise, a fait une déclaration disant que « Clifford (TI) et Tameka Harris nient dans les termes les plus forts ces allégations non fondées et sans fondement. »

« Nous sommes convaincus que si ces allégations font l’objet d’enquêtes approfondies et équitables, aucune accusation ne sera portée », indique le communiqué. « Les Harrise implorent tout le monde de ne pas se laisser entraîner par ces tentatives évidentes de manipulation de la presse et d’abus du système judiciaire. »

CNN n’a parlé à aucune des victimes présumées et n’a pas corroboré leurs affirmations.

On ne sait pas si les autorités ont officiellement ouvert des enquêtes.

Blackburn dit qu’il a envoyé des lettres aux autorités de l’État. Les deux obtenus par CNN indiquent qu’une victime présumée se trouvait en Californie; cinq étaient des résidents de Géorgie. Tous sauf un sont désignés par des alias.

« Nous pouvons confirmer la réception de la lettre », a déclaré un porte-parole du bureau du procureur général de Géorgie Chris Carr dans un e-mail. « C’est tout ce que je peux partager en ce moment. »

Un représentant du procureur général de Californie, Xavier Becerra, a écrit dans un courriel: «Pour protéger son intégrité, nous ne pouvons pas commenter une enquête potentielle ou en cours.

Le bureau du procureur du district du comté de Los Angeles a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer la réception d’une lettre.

Les allégations contre les Harrise ont été révélées pour la première fois il y a des semaines sur les réseaux sociaux après que l’ancienne amie du couple, Sabrina Peterson, ait publié sur son compte Instagram que la rappeuse lui avait mis un pistolet sur la tête, bien qu’elle ait déclaré qu’elle n’avait pas appelé la police à propos de l’incident présumé. .

Tameka Harris a répondu sur son compte Instagram officiel en republiant une photo qui semblait provenir du compte de Peterson de TI avec les deux fils de Peterson.

« Attendez … Alors vous voulez que votre agresseur entraîne vos fils? Il était juste oncle il y a 2 ans », a écrit Tiny dans la légende.

Peterson, une entrepreneuse, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’après avoir partagé son histoire, plusieurs femmes l’ont approchée, affirmant qu’elles avaient été agressées et maltraitées par le couple.

Elle a partagé les allégations sur ses histoires Instagram, qui s’auto-effacent après 24 heures.

Fin janvier, Harris a publié une vidéo sur son compte Instagram vérifié niant que lui et sa femme avaient fait quelque chose de mal ou qui n’était pas consensuel. « Tout ce que nous avons fait, a été fait avec des adultes consentants. »

Sans nommer Peterson, Harris a déclaré qu’il avait la «preuve» que certaines des histoires qui avaient été partagées avaient été inventées pour chasser «l’influence» – ce qui signifie attirer l’attention.

« Les femmes qui ont été victimisées méritent d’être entendues », a déclaré Harris, 40 ans, dans la vidéo. « Ils méritent de se sentir à l’aise, confiants. Ils méritent de se sentir soutenus. »

Lundi, Blackburn, qui représente également Peterson, a tenu une conférence de presse virtuelle.

Dans son précédent communiqué de presse, il a déclaré que « quiconque a souffert ou a été témoin d’une drogue, d’un enlèvement ou d’un viol par [the couple] peut tendre la main en toute confidentialité »et il a réitéré cela lundi.

La représentante des relations publiques de Blackburn, Erica Dumas, a déclaré à CNN par courrier électronique que les 11 victimes présumées comprenaient 10 femmes.

«Trois sont des clients non agresseurs sexuels», a écrit Dumas. « Ils accusent TI et Tiny et leur équipe de menaces terroristes. »

Blackburn affirme que les victimes présumées ne se connaissent pas.

Au cours de la conférence de presse, Blackburn a brièvement décrit les allégations concernant six clients de «Jane Doe» en Géorgie et en Californie, qui, selon lui, incluent des agressions sexuelles, des drogues et des enlèvements.

Clifford Harris est originaire d’Atlanta et le couple passe souvent du temps à Los Angeles.

Blackburn a déclaré lors de la conférence de presse que son bureau « demandait à diverses entités chargées de l’application de la loi d’enquêter ».

Dimanche, le New York Times a rapporté qu’il s’était entretenu avec cinq des victimes présumées qui, selon les lettres, « avaient été droguées, violées ou agressées sexuellement par les Harrise ou ceux qui se trouvaient sur leur orbite ».

La publication a rapporté avoir parlé à plusieurs amis et membres de la famille des victimes présumées qui « ont dit avoir été informés de ces épisodes ». Le Times a déclaré qu’il avait examiné des messages et des photos dans trois cas qui confirmaient la chronologie de leurs revendications.

Blackburn a déclaré que Sadow, l’avocat des Harrise, avait demandé les noms des femmes et voulait une sorte d’accord. «Je leur ai dit que mes clients voulaient que justice soit faite», a déclaré Blackburn.

Sadow a fourni à CNN une déclaration plus tard lundi disant que l’affirmation selon laquelle les Harrise voulaient conclure un accord est « manifestement fausse ».

« J’ai contacté pour voir s’il partagerait des informations puisque son nom a été publié sur Instagram en tant qu’avocat de Sabrina Peterson. »

« Blackburn a refusé à plusieurs reprises de fournir les noms de ses accusateurs-clients ou toute preuve corroborante ou à l’appui de ses affirmations sans fondement », a poursuivi le communiqué. « Les Harrise répètent qu’ils sont confiants si une enquête approfondie et équitable est menée, aucune accusation ne sera portée. »

MTV Entertainment aurait reporté la production de l’émission VH1 « TI & Tiny: Friends & Family Hustle » à la lumière de ces affirmations, a rapporté Deadline.