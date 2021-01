Plus tôt ce mois-ci, Sabrina s’est rendue sur Instagram et aussi accusé TI de mettre une arme sur sa tête «devant des enfants». Vendredi 29 janvier, Sabrina a parlé du moment choisi pour ses accusations, en disant à E! News, « Pour souligner certaines choses que les gens se sont posées à ce sujet, la plus grande question est de savoir pourquoi maintenant? Lorsque des choses traumatisantes se produisent, votre instinct de combat ou de fuite entre en jeu. Selon le degré de traumatisme, certains ont plutôt tendance à voler. du combat. «

«Je n’avais pas réalisé à quel point c’était traumatisant pour moi. Je ne savais pas à quel point cela me pesait», a-t-elle poursuivi. «Je me souviendrai toujours de cette arme froide et de lui disant, ‘B ****, je vais te tuer’, encore et encore mais je ne me rendais pas vraiment compte à quel point cet incident a joué encore et encore dans ma tête toutes ces années. Mon objectif principal est de guérir. «

Après le premier poste de Sabrina, Tiny a défendu son mari. « Attendez … Alors vous voulez que votre agresseur forme vos fils? Il était juste oncle il y a 2 ans … » Instagram avec des captures d’écran de Sabrina louant précédemment le rappeur. «Maintenant, quand as-tu dit que mon mari t’a agressée? As-tu changé d’avis ou changé d’avis? Qu’est-ce qui t’arrive aujourd’hui Pooh? Je suis confus.

Elle a ajouté: « Arrêtez de harceler ma famille. Vous êtes étrange… .Veuillez obtenir de l’aide. Mais LAISSEZ-NOUS SEULS »