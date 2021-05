TI et son épouse Tiny font l’objet d’une enquête du LAPD alors que les accusateurs déposent des rapports de police

Le département de police de Los Angeles a ouvert une enquête sur le rappeur TI et sa femme, la chanteuse Tameka « Tiny » Harris.

Le responsable de l’information du LAPD, Mike Lopez, a confirmé lundi aux États-Unis qu’une enquête avait été ouverte, mais a déclaré que d’autres détails n’étaient pas disponibles. L’enquête intervient après que deux femmes ont déposé des rapports de police alléguant avoir été droguées et agressées sexuellement par le couple. L’un des rapports a été déposé auprès du LAPD et l’autre auprès du Département de la police métropolitaine de Las Vegas.

L’avocat Tyrone Blackburn, qui représente les accusateurs du couple, a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par USA TODAY.

Steve Sadow, l’avocat du couple, a déclaré que les Harrise « n’ont parlé ou n’ont été contactés » par aucun membre des forces de l’ordre.

« Il semble que » l’accusatrice « du LAPD ait choisi une fois de plus de rester anonyme, nous empêchant ainsi d’être en mesure de réfuter ou de réfuter ses allégations – ou même de les examiner », a-t-il poursuivi. «Pendant ce temps, bien que nous apparaissions maintenant pour la première fois avoir le nom d’un ‘accusateur’ qui aurait déposé un rapport de police auprès du LVPD, nous n’avons absolument aucun détail sur sa réclamation.»

Dans le rapport de police de Las Vegas, déposé le 8 mai, une femme nommée Rachelle Jenks allègue que le couple lui a donné une drogue en poudre blanche et une piqûre de Patrón avant de se livrer à des actes sexuels avec elle en août 2010. Jenks dit dans le rapport qu’elle pourrait pas consentir, parce qu’elle était droguée et sous l’influence.

Dans le rapport du LAPD, un accusateur anonyme allègue que le couple l’a droguée et agressée sexuellement en 2005. S’adressant à un enquêteur à propos de Zoom le 8 avril, l’accusateur a déclaré que Tiny s’était assise sur le dos alors que TI l’avait agressée sexuellement et qu’elle avait ensuite vomi, perdu connaissance. et s’est réveillé avec «des brûlures, des douleurs et des démangeaisons dans son vagin». L’accusatrice a déclaré qu’elle pensait avoir été droguée avec le Patrón qu’elle avait reçu de Tiny dans un club plus tôt dans la nuit.

«La victime pense qu’il y avait quelque chose dans la boisson de Tiny qui l’a amenée à s’évanouir parce qu’elle n’aurait pas pu s’évanouir à cause des deux verres qu’elle a bu ce soir-là», indique le rapport.

En avril, le rappeur et sa femme ont dénoncé les allégations à leur encontre, après que trois autres accusateurs anonymes eurent présenté des allégations d’abus, notamment de drogue, de trafic sexuel et de viol.

Sadow a qualifié les allégations de « calomnieuses » dans une déclaration à USA TODAY à l’époque, demandant aux accusateurs « de se révéler publiquement ».

« En se cachant derrière des allégations anonymes, les accusateurs anonymes se rendent effectivement non crédibles et indignes de foi », a-t-il poursuivi. « Nous disons: arrêtez d’essayer de manipuler la presse et d’abuser du système judiciaire, et laissez la lumière briller sur leur identité afin que nous puissions aller à l’encontre de ces accusations scandaleuses. »

Trois autres accusateurs revendiquent des abus par le rappeur TI et sa femme Tiny; un avocat qualifie les affirmations de « non crédibles »

L’une des affirmations anonymes les plus choquantes est venue d’une femme qui a détaillé une rencontre avec le couple à Miami quand elle avait 20 ans. Elle a dit que TI l’avait forcée à avaler une pilule et à prendre une substance en poudre, qui la droguait. Elle a allégué que Tiny avait ensuite eu des relations sexuelles et qu’elle ne pouvait pas consentir.

Une autre femme, également âgée de 20 ans à l’époque, a déclaré avoir été droguée et violée par TI et l’un de ses amis masculins, toujours à Miami, en mai 2010. Blackburn a déclaré avoir reçu les dossiers médicaux de la victime.

La troisième accusatrice à se manifester en avril a déclaré qu’elle avait été victime de trafic sexuel au Nevada, en Californie et en Floride par le couple.

En mars, Blackburn a déclaré qu’il représentait 11 personnes qui allèguent « la drogue forcée, les enlèvements, le viol et l’intimidation dans au moins deux États, dont la Californie et la Géorgie » contre les Harrise, ainsi que des membres de leur cercle restreint. Blackburn a déclaré qu’il avait également été en contact avec des témoins des abus présumés.

« Ces allégations criminelles couvrent plus de 15 ans d’abus méthodiques et sadiques contre les femmes dans divers lieux à travers le pays », a lu une déclaration de Blackburn aux USA AUJOURD’HUI le 1er mars. « Ces allégations individuelles dépeignent des allégations étrangement cohérentes de femmes avant ou immédiatement après entrer dans la maison, l’hôtel ou le bus de tournée (des Harrise) (qui) ont été contraints par Tiny d’ingérer des drogues ou des drogues administrées à leur insu pour nuire à la capacité des victimes à consentir à des actes sexuels ignobles ultérieurs. «

TI et Tiny ont nié ces allégations à l’époque par l’intermédiaire de Sadow.

« Clifford (TI) et Tameka Harris nient dans les termes les plus forts ces allégations non fondées et sans fondement », a-t-il déclaré. « Nous sommes convaincus que si ces allégations font l’objet d’enquêtes approfondies et équitables, aucune accusation ne sera portée. Ces allégations ne sont rien de plus que la poursuite d’une campagne de shakedown sordide qui a commencé sur les réseaux sociaux. Les Harris implorent tout le monde de ne pas se laisser prendre par ces derniers. des tentatives évidentes pour manipuler la presse et abuser du système judiciaire. »

Par ailleurs, Blackburn représente une femme qui dit avoir une histoire de 10 ans avec le couple et allègue que TI a tenu une arme à feu sur sa tête après une altercation avec son assistant. Sabrina Peterson poursuit le couple pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, entre autres. Auparavant, elle avait porté ses allégations sur les réseaux sociaux, amenant d’autres femmes à se présenter à Blackburn. TI a nié ses allégations sur ses comptes sociaux.

En janvier, TI a abordé les accusations portées contre lui et sa femme sur les réseaux sociaux.

«Tout ce que nous avons fait, a été fait avec des adultes consensuels.… Nous n’avons jamais forcé personne, nous n’avons jamais drogué personne contre leur volonté, nous n’avons jamais détenu personne contre leur volonté, nous ne sommes jamais personne n’a rien fait », a déclaré TI dans une déclaration vidéo de huit minutes partagée sur Instagram. « Je n’ai jamais violé personne, jamais violé personne. »

Contribution: Amy Haneline, Rasha Ali, Hannah Yasharoff