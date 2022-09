TI défend Reginae contre les attaques de DJ Akademiks

Oncle TIP est venu à la défense de sa nièce de jeu Reginae Carter après que le commentateur Hip Hop, DJ Akademiks, l’ait traitée d’ab ***** et de déloyale.

AK a déclaré: «Reginae aimait Hood n *****; elle aimait YFN Lucci… Vous savez ces b ****– laissez-moi ne pas l’appeler ab ****. Ces nanas adorent un mec du quartier jusqu’à ce qu’il affronte 25 ans à vie.

Le haineux a poursuivi en disant: “elle a un n **** au hasard” et il est “plus féminin qu’elle”.

Monsieur, pensez-vous qu’il est joli? Est-ce là le vrai problème ?

Peut-être que Reginae est juste fatiguée d’être jouée et a choisi de se trouver un Russell Wilson. Comme vous vous en souvenez peut-être, YFN Lucci la traînait dans la boue avec ses problèmes d’infidélité.

C’est intéressant de voir comment les hommes se mettent tellement en colère quand une femme trouve un homme bon mais les clowns quand ils sont blessés après que leur rappeur les ait trompés – en disant souvent : « À quoi s’attendait-elle ?

Avant TI, la mère de Reginae, Toya Johnson, a répondu à l’examen minutieux d’Akademiks via Instagram. Sous le post de The Shaderoom, elle a écrit : “Cette bavarde doit être arrêtée.”

De nombreux utilisateurs ont répondu avec des emojis rieurs et ont appuyé les sentiments de la mère de deux enfants.

Toya a également publié un article séparé sur sa propre page IG, “@akademiks, je ne supporte pas les hommes qui font des b *** hs ** t… La chasse à l’influence est à son plus haut niveau. Laissez-la vivre sa vie de 23 ans ».

TI a apporté la même énergie qu’il a fait sur “Ready for Whatever” en disant essentiellement à DJ Akademiks, “Je serai là quand la fumée se dissipera et que tout sera réglé”.

Le natif de Géorgie a déclaré: «J’aimerais… j’aimerais avoir un mot avec Akademiks. Je lui ai lancé un appel. Espérons que nous pourrons communiquer notre chemin vers une résolution positive. Mais Reginae sous le parapluie. Elle a couvert. C’est notre soumission.

Il a terminé par: «Certain sh ** est évitable. Ça ne vaut pas la peine » et a suivi sa déclaration avec une inclinaison de la tête et une élévation des sourcils – reconnaissant apparemment le jeu de mots involontaire.

De plus, le rappeur d’Atlanta a écrit: “Elle a été élevée par un village qui l’aime et la protège [with] toutes nos capacités physiques et spirituelles… Elle est MON affaire. C’est pourquoi j’aimerais traiter l’affaire en privé (c’est pourquoi j’ai appelé et txtn pour essayer de vous parler.) »

DJ Akademiks a répondu à TI en déclarant d’abord qu’il était fan, puis en faisant quelques blagues sur le fait que les lunettes qu’il porte dans la vidéo n’avaient probablement pas de prescription.

AK passe ensuite la vidéo de TI et sirote nerveusement un gobelet en plastique rouge en écoutant le message que lui adresse le Roi du Sud.

Lorsque la vidéo se termine, il lit la légende et dit : “Oh TI, j’aimerais beaucoup te parler.”

Le joueur de 31 ans a ajouté: “Peut-être qu’il s’est trompé de numéro. Je vais contacter TI [He] pouvez-vous me contacter par DM. »

Il dit ensuite: “Les chiffres peuvent changer, mais euh… donnez-moi une seconde – donnez-moi une seconde” alors qu’il enfouit son visage dans son téléphone.

Akademiks termine enfin sa pensée après avoir éteint son appareil mobile : “Les chiffres peuvent changer, mais vous pouvez certainement tendre la main de cette façon.”

Il a ensuite lu un commentaire de l’un des téléspectateurs de son flux en direct qui disait: “Pourquoi pensez-vous qu’il y a de la peur?” se référant au comportement mal à l’aise et au discours bégayé d’AK.

Il a alors rétorqué : « Non ! J’aurais certainement une conversation avec TI euh… Je pense que mes arguments seraient les mêmes. Je sais que c’est quelqu’un que tu aimes mais c’est aussi une personnalité publique.

DJ a poursuivi: «La seule chose… Et s’il y avait autant d’offense parce que je me suis mal exprimé et même si je me suis corrigé en utilisant le mot B en faisant référence à un sujet auquel elle était étroitement associée – je comprends celui-là. 100 pourcent.”

Nous aimons voir les hommes défendre les femmes contre les attaques d’autres hommes – surtout quand elles sont injustifiées. Reginae a un nouvel homme et vit dans la magie au lieu de la misère. Akademiks, laissez-la avoir cela sans toute la haine inutile et allez vous chercher de l’offre.