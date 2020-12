Thurrock a été désignée comme la région de niveau 4 avec le taux d’infection à covid-19 le plus élevé et le plus rapide, enregistrant le plus grand bond d’une semaine sur l’autre en Angleterre alors que 90% du pays voit ses taux augmenter.

L’analyse montre que Thurrock, dans l’Essex, connaît la propagation de l’infection la plus rapide, avec 1 841 nouveaux cas enregistrés dans les sept jours précédant le 16 décembre – l’équivalent de 1 056,0 cas pour 100 000 personnes. C’est de 387,2 en sept jours au 9 décembre.

La zone avec le deuxième plus grand saut semaine après semaine autre que Thurrock est Rochford, également dans l’Essex, qui a vu le taux passer de 266,7 à 864,2, avec 755 nouveaux cas.

Epping Forest suit de près avec la troisième plus grande augmentation semaine après semaine, le taux passant de 382,7 à 956,8 et 1 260 nouveaux cas.

RÉGIONS AVEC LE COVID-19 À ÉPANDAGE LE PLUS RAPIDE (tarifs semaine après semaine) RÉGION NOUVEAUX CAS (dans sept jours jusqu’au 16 décembre) TARIF (sept jours jusqu’au 16 décembre) AUGMENTATION DES TARIFS (par rapport à sept jours au 9 décembre) Thurrock 1841 1056,0 668,8 Rochford 755 864,2 597,5 Forêt d’Epping 1260 956,8 574,1 Havering 2652 1021,8 508,2 Castle Point 712 787,8 497,9 Redbridge 2701 884,9 482,9 Brentwood 674 875,1 475,2 Basildon 1863 995,2 375,5 Medway 2735 981,8 362,9 Swale 1370 912,8 267,2

Et Havering à Londres, qui a le deuxième taux le plus élevé d’Angleterre, est la zone avec la quatrième hausse la plus rapide de son taux, qui est passée de 513,6 à 1021,8, avec 2652 nouveaux cas cette semaine.

Basildon dans l’Essex a le troisième taux le plus élevé en Angleterre dans l’ensemble, où le taux est passé de 619,7 à 995,2, avec 1 863 nouveaux cas.

Sur les 315 zones locales d’Angleterre, 90 pour cent (285) ont connu une augmentation des taux de cas, tandis que 29, 9 pour cent, ont connu une baisse et une reste inchangée.

Et les infections dans certains arrondissements de Londres, désormais tous sous le niveau 4, ont augmenté de près de 150%.

Aujourd’hui, le Royaume-Uni a signalé 35928 autres cas de coronavirus avec un pic de tests positifs, ce qui porte le chiffre d’aujourd’hui à près du double des 18447 enregistrés dimanche dernier.

Les chiffres officiels ont également révélé que 326 personnes de plus sont décédées après avoir été testées positives pour le virus – plus du double des 144 décès signalés cette fois la semaine dernière.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à Sky News que la nouvelle souche de coronavirus était « incontrôlable » dans les zones de niveau 4 de l’Angleterre

On pense que la souche mutante Covid est responsable de l’augmentation de 94,8% des infections.

L’augmentation rapide de ces zones de niveau 4, et d’une grande partie du Royaume-Uni, devrait voir Londres et le sud-est de l’Angleterre rester sous des restrictions plus strictes des coronavirus pendant un certain temps, a suggéré aujourd’hui le ministre britannique de la Santé.

Alors que le nombre de personnes porteuses du coronavirus a plus que triplé en une semaine, Matt Hancock a déclaré que la décision de samedi avait été prise rapidement après que des preuves aient montré que la nouvelle souche était responsable de la spirale des cas de COVID-19.

La nouvelle souche, qui, selon les responsables, est jusqu’à 70% plus transmissible que l’original, a également incité plusieurs pays européens à imposer des restrictions de voyage à destination et en provenance de la Grande-Bretagne.

Le Dr Susan Hopkins, de Public Health England, a déclaré que si de nombreuses régions avaient des cas de la nouvelle souche, ceux-ci étaient en beaucoup plus petit nombre qu’à Londres, dans le Kent et dans certaines parties de l’Essex.

Elle a déclaré dimanche à Sky’s Sophy Ridge: « Il a été détecté dans de nombreuses autres régions du pays.

«Chaque région a des cas, mais avec un très petit nombre.

« Il a également été détecté au Pays de Galles, en Ecosse, nous n’en avons eu aucun en Irlande du Nord. »

Chris Whitty a confirmé qu’une nouvelle souche mutante de coronavirus est plus contagieuse hier – alors qu’il prévient que les cas « augmentent rapidement » dans le sud-est

Les mutations du coronavirus ont provoqué des modifications de la protéine de pointe à l’extérieur (indiquée en rouge), qui est ce que le virus utilise pour se fixer au corps humain (Illustration originale du virus par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis)

Samedi, le Premier ministre Boris Johnson a brusquement déchiré les plans visant à permettre à trois ménages de se mélanger à l’intérieur pendant cinq jours pendant la période des fêtes et a imposé de nouvelles restrictions de niveau 4 – similaires à un verrouillage national en mars – à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

Des restrictions de niveau 4 s’appliquent à Londres, Kent, Essex, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey, Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings, qui étaient tous auparavant au niveau 3.

Hancock a suggéré que les mesures plus strictes – qui obligent environ un tiers de la population anglaise à rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles telles que le travail – pourraient rester en place jusqu’à ce que les vaccins soient plus largement disponibles.

« Nous avons un long chemin à parcourir pour régler ce problème », a déclaré Hancock à Sky News.

«Essentiellement, nous devons mettre en place ce vaccin pour assurer la sécurité des gens. Compte tenu de la rapidité avec laquelle cette nouvelle variante se propage, il sera très difficile de la garder sous contrôle jusqu’à ce que le vaccin soit déployé.

L’épidémiologiste John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) a déclaré: « C’est le pire moment de l’épidémie en raison de l’extraordinaire infectivité de la nouvelle souche. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street hier, Boris Johnson a révélé que la variante était 70% plus transmissible que les taches précédentes et pourrait augmenter la valeur R du pays de 0,4. Sur la photo: augmentation du taux de cas au Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines

Il a ajouté: « Cette tension a augmenté de manière exponentielle pendant le verrouillage et pendant les restrictions de niveau 3 auxquelles Kent et d’autres parties du Sud-Est ont été soumises.

«Bien que le verrouillage ait suffi à faire tomber des cas ailleurs, il n’a pas suffi à empêcher cette souche de se propager rapidement. Nous aurons besoin de mesures beaucoup plus sévères pour réduire l’incidence.

«Pire que cela, nous partons d’une incidence très élevée déjà avec des hôpitaux étirés et le personnel du NHS sous tension. C’est une situation très périlleuse. »

L’augmentation rapide des zones qui ont été plongées la nuit dernière dans de nouvelles mesures de niveau 4 serait due à une nouvelle souche de virus, qui a été annoncée pour la première fois lundi.

Le professeur Chris Whitty a déclaré hier lors d’un briefing à Downing Street qu’il y avait eu une augmentation « vraiment spectaculaire » de la proportion de cas observés avec la nouvelle variante.

Les tests de dépistage suggèrent que dans le sud-est de l’Angleterre, 43% du virus était désormais la nouvelle variante, dans l’Est, 59% et à Londres 62%.

On pense que la nouvelle souche s’est répandue le long d’un couloir allant du Kent à Londres, avant de semer dans la capitale, puis de se propager aux Home Counties via des itinéraires de banlieue. Le Bureau des statistiques nationales a estimé que 567 300 personnes avaient Covid la semaine dernière, contre 481 500 sept jours plus tôt.

Tracey Crouch, députée conservatrice de Chatham et Aylesford dans le Kent, a répondu à la dernière vague en tweetant: «Je me sens plutôt déprimée (personnellement et professionnellement) par des restrictions plus strictes… mais je comprends aussi pourquoi cela s’est produit.

«Nos hôpitaux locaux ont atteint leur pleine capacité, le virus et sa nouvelle variante sévissent dans notre communauté. L’accent doit être mis sur le déploiement des vaccins ».

Tudor Price, chef adjoint de la chambre de commerce de Kent Invicta, a déclaré que les nouvelles restrictions imposées au comté étaient « décevantes mais pas surprenantes ». Il a déclaré: « C’est la pire de toutes les situations possibles d’un point de vue commercial, mais compréhensible d’un point de vue de la santé publique. Je suis extrêmement empathique envers les entreprises qui doivent maintenant fermer.

Le député conservateur Sir Roger Gale, dont la circonscription de North Thanet se trouve également dans le Kent, a déclaré: « C’est très difficile, mais si nous voulons profiter de Noël tout en restant en sécurité, il est essentiel que tout le monde respecte les restrictions qui ont été annoncées. cet après midi.

« L’alternative sera un début vraiment dangereux et terrible pour 2021. »