BERLIN: L’attaquant du Borussia Mnchengladbach, Marcus Thuram, a été expulsé pour avoir craché au visage d’un adversaire et son équipe a continué à perdre contre Hoffenheim 2-1 en Bundesliga samedi.

Thuram a craché sur le défenseur de Hoffenheim Stefan Poschs face à la 77e minute après un désaccord entre eux. L’arbitre Frank Willenborg a reçu un signal pour consulter la vidéo et a montré au joueur français le carton rouge. Le score était de 1-1.

Posch a été réservé et a ensuite remplacé Kevin Akpoguma, qui a placé Ryan Sessegnon pour le vainqueur de Hoffenheims de près à la 86e.

La pénalité de Lars Stindls a donné à Gladbach une avance à la 34e minute, mais Andrej Kramaric a égalisé à la 75e et le vainqueur tardif de Sessegnons a prolongé la course sans victoire de Gladbachs à six matchs toutes compétitions confondues.

Le gardien de but de Cologne Timo Horn a aidé son équipe à remporter un match nul 0-0 à Leipzig, où Jan Thielmann a failli marquer un vainqueur du temps additionnel pour les visiteurs.

Leipzig a raté l’occasion de se hisser au sommet avant le match en fin de match entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Leverkusen, la seule équipe invaincue restante, mène d’un point le champion en titre.

Même un changement d’entraîneur n’a pas aidé Schalke à terminer sa longue course sans victoire. Fabian Klos a marqué au début de la seconde période pour son rival de relégation Arminia Bielefeld pour battre l’entraîneur par intérim Huub Stevens 1-0. Arminia Bielefeld a déplacé six points au-dessus de Schalke, qui est resté en bas.

Stevens a remplacé le congédié Manuel Baum vendredi pour le match contre Bielefeld et le match de coupe contre Ulm mardi avant que Schalke ne trouve un remplaçant permanent pour la nouvelle année. Son parcours sans victoire en Bundesliga est de 29 matchs et se rapproche du record de la ligue de Tasmanie Berlin de 31 matchs consécutifs sans victoire de la saison 1965-66.

De plus, Eren Dinkci a marqué à la dernière minute pour que le Werder Brême gagne à Mayence 1-0, et l’Eintracht Francfort a gagné à Augsbourg 2-0.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports