Marcus Thuram s’est vu interdire cinq matches pour avoir craché au visage de son adversaire lors du match de samedi entre le Borussia Monchengladbach et le TSG Hoffenheim, a annoncé la FA allemande. L’international français a également été condamné à une amende de 40 000 € pour l’incident qu’il a qualifié d ‘«accidentel» dans des excuses diffusées sur les réseaux sociaux.

Thuram, 23 ans, a vu rouge à la 78e minute de la défaite 2-1 contre Hoffenheim samedi après avoir craché sur Stefan Posch. Il avait déjà été condamné à une amende d’un mois de salaire par le Borussia Mönchengladbach et lundi, le terrain de sport de la FA allemande a frappé Thuram avec une interdiction de cinq matches pour « conduite violente » avec une nouvelle interdiction de libération conditionnelle d’un match.

Le terrain de sport n’a pas mentionné la pandémie de coronavirus dans sa décision. Avant le redémarrage de la saison de Bundesliga 2019-2020 pendant la pandémie en mai, l’attaquant du Hertha Berlin Salomon Kalou a été suspendu par son club après avoir diffusé un livestream montrant que les mesures de distanciation sociale étaient bafouées.

Thuram pourra revenir dans l’équipe pour le premier match de la deuxième moitié de saison contre le Borussia Dortmund le 22 janvier.

Marcus Thuram a reçu un carton rouge après un examen VAR samedi. Marius Becker / dpa via AP)

Le directeur sportif de Gladbach, Max Eberl, avait déclaré dimanche: « Marcus est dévasté et m’a assuré qu’il n’avait pas délibérément craché sur Stefan Posch. Il m’a dit que lors d’une dispute avec Stefan Posch, il avait involontairement craché après avoir juré plusieurs fois en français en la chaleur du moment. «

L’incident était passé inaperçu sur le terrain, mais Thuram, le fils du vainqueur français de la Coupe du monde 1998 Lilian Thuram, a été expulsé suite à un examen VAR. L’attaquant a ensuite présenté des excuses sur Twitter.

« J’ai mal réagi à un adversaire et quelque chose s’est produit accidentellement et non intentionnellement. Je m’excuse auprès de tout le monde, de Stefan Posch, de mes adversaires, de mes coéquipiers, de ma famille et de tous ceux qui ont vu ma réaction », a-t-il écrit .