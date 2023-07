ThunderShirts, soirées dansantes et médicaments contre l’anxiété peuvent aider à apaiser la peur du 4 juillet des chiens

PHOENIX (AP) – Le vendredi précédant le 4 juillet, plus d’une douzaine de propriétaires de chiens ont attendu dans des températures à trois chiffres dans le sud de Phoenix pour participer à un événement de micropuce à l’intérieur d’un refuge.

Cela n’a pas fait de mal que le comté de Maricopa offrait une réduction. Mais, plusieurs étaient là parce qu’ils savaient que le fait d’avoir une puce électronique avec leurs coordonnées implantées dans leurs chiots augmenterait la probabilité que leur animal de compagnie soit renvoyé si le pire se produisait le jour de l’indépendance.

« Ava est un chat effrayant de tous les bruits forts », a déclaré Rori Chang, qui était là avec son golden retriever. « Sa réaction immédiate est de se cacher dans les coins et après cela, elle vous donnera littéralement la patte en voulant que vous la caressiez tout le temps. »

La plupart des États-Unis attendent peut-être mardi avec impatience des feux d’artifice éblouissants ou des pétards et des poppers avec leurs voisins. Ceux qui ont des membres de la famille à fourrure et à quatre pattes – peut-être pas tellement. Ils recherchent des solutions à l’anxiété du 4 juillet provoquée par les feux d’artifice.

Leur comportement peut aller de se recroqueviller dans les coins à s’enfuir de chez eux. Essayer de comprendre ce qui apaisera un chien peut pratiquement ressembler à une tradition annuelle en soi.

Sans faute, le Dr Kelley DeGroff, vétérinaire à Phoenix, reçoit des demandes de médicaments contre l’anxiété de certains propriétaires d’animaux à partir de deux semaines avant le 4 juillet. La semaine dernière, il y a eu deux à trois demandes par jour.

«Je pense que cela a à voir avec certaines races. De toute évidence, les chiens de chasse sont élevés à cette fin et ils n’ont généralement aucun problème avec cela. Mais pour beaucoup d’autres chiens, cela semble déclencher chez eux une réaction de combat ou de fuite », a déclaré DeGroff.

DeGroff prescrit soit un gel de gomme qui aide à lutter contre la phobie du bruit ou des pilules contre l’anxiété. Elle attend de nombreuses demandes de médicaments jusqu’à lundi. Mais les propriétaires de chiens ne devraient pas demander si près des vacances. Une semaine avant c’est mieux.

« De cette façon, lorsqu’ils vous donnent des médicaments, vous pouvez faire une dose d’essai à l’avance afin que vous sachiez à quoi vous attendre et que vous sachiez qu’il va faire ce que vous voulez qu’il fasse », a déclaré DeGroff.

Si vous n’avez pas le temps d’obtenir l’aide d’un vétérinaire, elle suggère des suppléments calmants ou un ThunderShirt, un enveloppement censé ressembler à un doux câlin pour le chien.

Les garderies pour chiens tentent également d’offrir plus de ressources. Les propriétaires de franchises de plusieurs sites de la région de Phoenix de Dogtopia, une entreprise nationale, ont recruté deux à trois employés supplémentaires au cours des deux dernières années, selon le directeur marketing David Duran.

Mardi, ils prolongeront les heures de ramassage jusqu’à 23 h si les propriétaires d’animaux veulent profiter des festivités un peu plus longtemps. Même si les salles de jeux sont pour la plupart insonorisées, les employés organiseront des « soirées dansantes » et de la musique à fond pour aider à bloquer le bruit des feux d’artifice.

Un vendeur de feux d’artifice a trouvé un moyen de faire partie de la solution.

Bille Jo Gonzales en est maintenant à sa quatrième année de vente de friandises pour chiens CBD au feu d’artifice Gonzo’s Fire of Mines à Butte, Montana. Elle a vu les friandises faites par la boulangère locale Heidi Johnson sur Facebook et a tendu la main.

« Cela aide mon entreprise parce que mon entreprise crée en fait le problème », a déclaré Gonzales.

C’est une situation gagnant-gagnant qu’elle pense que davantage de vendeurs de feux d’artifice devraient envisager.

« Je dirais que cela a augmenté notre activité et que c’est formidable pour la publicité », a déclaré Gonzales.

Malheureusement, des chiens disparaissent inévitablement dans tout le pays chaque 4 juillet. C’est là que les refuges entrent en jeu, ramassant plus de chiens errants que d’habitude dans les jours qui suivent.

Un refuge pour animaux de la ville de Great Falls, à 249 kilomètres au nord de Butte, a récemment installé un dispositif de balayage à micropuce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider les gens à retrouver les propriétaires de chiens perdus même lorsque le refuge est fermé.

Les deux refuges du comté de Maricopa sont déjà en surcapacité avec plus de 800 chiens, ils auront donc du mal à en recevoir plus pendant les vacances. Moins de chiens y ont été amenés le 4 juillet pendant la pandémie de coronavirus parce que les feux d’artifice étaient moins nombreux, a déclaré Kim Powell, porte-parole de Maricopa County Animal Care and Control. Mais avec la plupart des productions de feux d’artifice locales, les refuges du comté s’attendent à ce que le nombre de chiens arrivant augmente de 30 à 60 %.

« C’est quelque chose que le monde des abris redoute toute l’année », a déclaré Powell. « Nous avons commencé à parler de planification à l’avance en mars. »

Ces conversations sont ce qui a conduit à l’événement de micropuce du comté. Si vous n’avez pas le temps de faire micropucer votre animal de compagnie, écrivez au moins vos coordonnées sur son collier, conseille Powell. Aussi, même si votre propriété est clôturée, tenez votre chien en laisse.

« Quand ils sont effrayés, ils ne pensent pas rationnellement, il est donc préférable d’être simplement avec eux, de garder un œil sur eux », a déclaré Powell.

Le résident de Seattle, James Pelletier, prend sa propre initiative pour s’assurer que rien n’arrive à son mélange Papillon Chihuahua de 6 ans, Lilly. Pelletier adopte une approche à l’intérieur de la boîte et transforme l’appartement du sous-sol de sa maison en un « bunker insonorisé ».

« Je vais juste accrocher des couvertures au-dessus de la porte, puis isoler la petite fenêtre avec de la mousse, puis y mettre une petite chaîne stéréo et jouer de la musique que je ne peux probablement pas supporter pendant de nombreuses heures et/ou jours », dit Pelletier en riant.

Pour lui, les feux d’artifice sanctionnés ne sont pas un problème aussi important que les résidents qui déclenchent sans cesse des feux d’artifice ou des pétards illégaux.

« J’espère que les gens feront preuve de bon sens avec ce genre de choses », a déclaré Pelletier.

Terry Tang, l’Associated Press