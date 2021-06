Thundering Nights dément Santa Barbara dans le thriller Pretty Polly | Nouvelles de course

Thundering Nights vient de devancer Santa Barbara dans une formidable finale aux Alwasmiyah Pretty Polly Stakes au Curragh.

En action en Amérique à Belmont il y a à peine 23 jours lorsqu’elle a été frappée d’un nez dans un Grade Two par Mean Mary, Thundering Nights prenait sa forme à un nouveau niveau.

Santa Barbara, quant à elle, participait à son troisième Groupe 1 de la saison et après avoir été la favorite battue à la fois dans les 1000 Guinées et les Oaks, elle a fait preuve du talent qui a fait qu’Aidan O’Brien a tant parlé d’elle au printemps.

L’amélioration d’Epona Plays s’est mise à faire la course et ne se dirigeait que vers l’entrée dans le dernier stade.

C’est là que Shane Crosse a décidé de s’engager sur Thundering Nights (16-5) et elle est allée sur une longueur sans faute, mais Ryan Moore avait attendu son heure sur Santa Barbara et elle a progressivement atteint la vitesse supérieure, au niveau de Thundering Nights.

Les deux ont été enfermés ensemble dans les 100 derniers mètres – mais dans les dernières foulées, le garçon de quatre ans de Joseph O’Brien, qui concédait 12 livres à sa plus jeune rivale, a juste commencé à s’éloigner et a obtenu le verdict par un cou.

Le favori Cayenne Pepper était à deux longueurs et demie de la troisième place, alors que Crosse a remporté le deuxième succès du groupe 1 de sa carrière après la victoire de Pretty Gorgeous dans le Fillies’ Mile la saison dernière.

« C’est une super jument, elle est très dure et chaque fois que vous lui posez une question, elle se montre à la hauteur », a déclaré O’Brien.

« Elle n’a jamais vraiment fait une mauvaise course et je suis ravi pour Shapoor Mistry, le propriétaire. Je suis très fier d’elle.

« Elle regarde toujours un peu autour d’elle quand elle va au front et elle l’a encore fait aujourd’hui, mais quand l’autre est venue vers elle, elle a vraiment riposté.

« Broome l’a juste attrapée ici un jour sur la ligne, mais elle a eu l’occasion de se battre aujourd’hui et elle l’a fait.

« En Amérique, elle aurait gagné dans une autre foulée, la piste serrée l’a un peu rattrapée car c’était sa première fois dans les virages là-bas.

« Elle a dû passer une semaine là-bas après la course, elle n’est donc revenue que depuis quelques semaines. Elle s’y est entraînée pendant une semaine, puis est revenue directement et est venue directement ici. Elle a une excellente constitution.

« Elle a des options en Amérique, comme la Beverly D., et elle a aussi des Nassau et Matron.

« Elle est une gagnante du groupe 1 maintenant, donc c’est une perspective de jument très excitante, peu importe ce qui se passe. »

O’Brien a ajouté: « Shane le méritait car au cours des deux derniers jours, certaines choses ne se sont pas bien passées pour lui.

« C’est comme ça que ça se passe en course et il faut juste rester confiant et continuer à faire ce que l’on fait. C’est ce qu’il a fait et il a été récompensé. »