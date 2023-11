Thunderbird Entertainment annonce un accord de coopération modifié et mis à jour avec Voss Capital

VANCOUVER (Colombie-Britannique), le 10 novembre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–Thunderbird Entertainment Group Inc. (TSXV : TBRD, OTC – THBRF) (« Thunderbird » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de coopération modifié et reformulé (l’« Accord de coopération A&R ») avec Voss. Capital LLC et certaines de ses sociétés affiliées (collectivement « Voss »), qui détiennent ensemble environ 13,1 % des actions ordinaires en circulation de Thunderbird. L’accord de coopération A&R modifie et remplace l’accord de coopération existant entre la Société et Voss, en date du 19 janvier 2023, tel que modifié le 27 janvier 2023, dans son intégralité.

L’accord de coopération A&R prévoit la nomination de Taylor Henderson, représentant et employé de Voss (le « nouveau candidat de Voss ») pour l’élection au conseil d’administration de Thunderbird (le « conseil ») lors de la prochaine assemblée générale annuelle et spéciale 2023 de la société. assemblée générale des actionnaires prévue le 14 décembre 2023 (l’« Assemblée annuelle 2023 »), dont la nomination est sujette à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Dans le cadre de l’accord de coopération A&R, Linda Michaelson et Mark Trachuk ont ​​convenu de ne pas se présenter à l’assemblée annuelle de 2023, et continuent de siéger au conseil d’administration et sont nommés pour l’élection à l’assemblée annuelle de 2023. Jennifer Twiner McCarron (PDG) ), Asha Danière, Azim Jamal, Jérôme Lévy et Lisa Coulman. Thunderbird remercie Mme Michaelson et M. Trachuk pour leurs contributions significatives à la société.

L’accord de coopération A&R prévoit également la nomination d’un administrateur indépendant supplémentaire qui sera mutuellement convenue par la Société et Voss après l’assemblée annuelle de 2023.

Jennifer Twiner McCarron, présidente et directrice générale de Thunderbird, a déclaré : « À l’approche de 2024, nous sommes impatients de doubler la santé de l’entreprise tout en nous concentrant en priorité sur la maximisation de la valeur pour les actionnaires.

Aux termes de l’accord de coopération A&R, Voss a, entre autres choses, accepté de respecter les engagements de vote habituels lors de l’assemblée annuelle de 2023 (comme convenu précédemment par les parties) et de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2024, ainsi que restrictions de statu quo habituelles. L’accord de coopération A&R prendra fin conformément à ses termes à la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle la Société annonce publiquement pour la première fois la date de son assemblée générale annuelle et/ou extraordinaire des actionnaires de 2025, et (ii) le 15 octobre 2025. .

Thunderbird prévoit envoyer par la poste une circulaire d’information concernant l’assemblée annuelle de 2023 en temps utile et les actionnaires sont encouragés à lire la circulaire d’information dans son intégralité et à voter par anticipation. La date limite de vote à l’Assemblée annuelle 2023 est le 27 octobre 2023.

Vous trouverez ci-dessous la biographie de M. Henderson.

Taylor Henderson

M. Henderson est analyste chez Voss Capital, LLC, un fonds spéculatif axé sur la recherche fondamentale et axé sur la valeur et axé sur des situations particulières depuis 2015. M. Henderson est titulaire d’un BS en économie de la Texas A&M University.

À PROPOS DU GROUPE DE DIVERTISSEMENT THUNDERBIRD

Thunderbird Entertainment Group est une société mondiale primée de production, de distribution et de gestion de droits multiplateforme à service complet, dont le siège social est à Vancouver et qui possède des bureaux supplémentaires à Los Angeles et à Ottawa. Thunderbird crée des programmes scénarisés, non scénarisés et animés primés pour les principales plateformes numériques mondiales, ainsi que pour les diffuseurs canadiens et internationaux. La société développe, produit et distribue du contenu animé, factuel et scénarisé par l’intermédiaire de ses différentes branches de contenu, notamment Thunderbird Kids and Family (Atomic Cartoons), Thunderbird Unscripted (Great Pacific Media) et Thunderbird Scripted. Les productions sous l’égide de Thunderbird comprennent Mermicorno : Starfall, Rocket sauve la journée, Molly de Denali, Highway Thru Hell, Kim’s Convenience, Reginald le vampire et Camp d’entraînement. Thunderbird Distribution et Thunderbird Brands gèrent respectivement les droits mondiaux des médias et des produits de consommation pour la Société et certains tiers. Thunderbird est sur Facebook, Twitter et Instagram à @tbirdent. Pour plus d’informations, visitez: www.thunderbird.tv.

À PROPOS DE VOSS CAPITAL SARL

Fondé en 2011, Voss Capital, LLC est un gestionnaire de recherche fondamentale, ascendant et axé sur la valeur, axé sur des situations particulières sous-suivies. Voss Capital LLC a son siège à Houston, au Texas.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse comprend certaines « déclarations prospectives » en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable qui ne constituent pas des faits historiques. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les termes de l’accord de coopération A&R ; l’intention de nommer des administrateurs lors de la prochaine assemblée annuelle de 2023 ; la nomination d’un administrateur indépendant supplémentaire à l’issue de l’Assemblée annuelle 2023 ; les questions concernant l’envoi par la poste de la circulaire d’information et l’assemblée annuelle 2023 ; maximiser la valeur actionnariale; et les objectifs, buts ou plans futurs de la Société. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations. énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : les incertitudes commerciales, économiques et sociales générales ; les litiges, les évolutions législatives, environnementales et autres évolutions judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentielles ; ces risques supplémentaires exposés dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 30 juin 2023 et dans d’autres documents publics déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que ces déclarations prospectives les événements se produiront dans les délais divulgués ou pas du tout. Sauf lorsque la loi l’exige, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

