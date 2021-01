PORTLAND Ore.: Shai Gilgeous-Alexander a marqué 24 points, Mike Muscala en a ajouté 23 et l’Oklahoma City Thunder a cassé une séquence de trois défaites consécutives avec une victoire de 125-122 sur les Portland Trail Blazers lundi soir.

Damian Lillard, qui avait marqué 30 points ou plus lors de ses trois derniers matchs, a récolté 26 points et 10 passes pour les Blazers. Anfernee Simons avait 26 points sur le banc et Enes Kanter a ajouté 13 points et 22 rebonds.

Après que Portland se soit rapproché au troisième quart, le flotteur de Hamidou Diallo de l’avant a permis au Thunder de battre 105-98 avec un peu plus de huit minutes à jouer.

Le layup de Diallo a prolongé l’avance d’Oklahoma City à 111-100. Le pointeur 3 de Carmelo Anthony a permis à Portland de passer 117-111 avec 3:25 à jouer, mais Darius Bazley a répondu avec un 3 pour le Thunder.

Lillard a frappé un 3 points avec 5,5 secondes à jouer pour obtenir Portland à 123-120, puis a fait un autre 3 pour le réduire à 124-122 avec 1,5 seconde à jouer, mais le rallye a échoué.

Les deux équipes jouaient le deuxième dos à dos. Le Thunder est tombé 108-100 face aux Los Angeles Clippers dimanche, tandis que les Trail Blazers ont battu les New York Knicks 116-113.

Le Thunder continue de manquer Al Horford, qui est absent depuis la naissance de sa fille le 15 janvier. L’équipe était également sans George Hill, qui s’est foulé le pouce droit et est au jour le jour. Theo Maledon a commencé à la place de Hill.

Portland était sans Robert Covington à cause d’une commotion cérébrale. Les Blazers manquaient déjà les partants CJ McCollum et Jusuf Nurkic en raison de blessures.

La mise au volant de Luguentz Dort a permis au Thunder de prendre une avance de 32 à 15 au premier quart. Les Blazers ont répondu avec une course de 17-2 pour se rapprocher de 34-32 après le flotteur de Simons.

Les 3 points de Muscala ont porté l’avance d’Oklahoma City à 55-43 au milieu du deuxième quart. Trent a fait un 3 points au buzzer pour tirer Portland à 69-60 à la pause.

Lillard a ouvert la deuxième mi-temps avec un 3 points avant que le 3 de Trent n’égale le match à 72, mais les Blazers n’ont pas pu tirer devant.

Le Thunder menait 94-91 au dernier quart. Le sauteur d’Anthony a brièvement donné aux Blazers une avance de 95-94, mais ce fut de courte durée.

TIP INS

Thunder: C’était le quatrième d’un voyage de cinq matchs. …. C’était le premier des trois matchs entre le Thunder et les Blazers. La saison dernière, les équipes se sont séparées 2-2. … Le 3 points de Muscala au début du match était le 300e de sa carrière.

Trail Blazers: Lillard a réalisé un record de franchise de 67 lancers francs consécutifs, une séquence qui s’est terminée contre le Thunder lorsqu’il en a raté un au premier quart.

VOUS ÊTES LES CHAUSSURES?

Adidas lance une chaussure spéciale commémorant la performance de 50 points de Lillard contre le Thunder lors des éliminatoires de la NBA 2019. Lillard a frappé un 3 points qui a battu le buzzer qui a remporté le match et a remporté la série contre Oklahoma City en cinq matchs.

Des photos de la nouvelle chaussure aux couleurs Thunder ont été révélées sur les réseaux sociaux avant le match de lundi soir. Lillard a laissé entendre qu’il ne trollait pas Oklahoma City et qu’Adidas créait des chaussures pour reconnaître tous ses joueurs qui ont des matchs à 50 points.

Je pense que j’ai eu le choix entre d’autres jeux, dit-il. Je suis prêt à laisser passer ce moment, donc c’est pourquoi je pense que j’aurais aimé que ce soit un jeu différent, parce que je ne veux pas que ça se passe car je vis juste le moment d’il y a deux ans. Évidemment, c’était un grand moment, mais c’est ce que c’est.

SUIVANT

Les Thunder terminent leur road trip contre les Phoenix Suns mercredi.

Les Trail Blazers visitent les Houston Rockets jeudi.

___

