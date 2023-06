Thunder Bay soutient la marche d’un couple à travers le Canada pour sensibiliser le public aux Autochtones disparus et assassinés

Le chaud soleil de juin frappe le groupe d’individus qui font de leur mieux pour se blottir à l’ombre sous le pin qui se dresse au-dessus d’eux.

Ce sont des aînés, des batteurs à main et des membres de la communauté qui se réunissent pour une petite cérémonie au monument Terry Fox près de la route transcanadienne à Thunder Bay, en Ontario. Ils sont ici pour montrer leur soutien à Charity et Cameron West qui marchent à travers le Canada pour sensibiliser les peuples autochtones assassinés et disparus à travers le pays.

Ils ont commencé leur voyage en mai, après que Charity et Cameron aient quitté leur domicile à Prince George, en Colombie-Britannique, décidant de partir en promenade un dimanche et repartant quelques jours plus tard.

Charity marche en l’honneur de Barry Seymour, le père de son fils qui a disparu en 2012 après avoir rendu visite à leur fils pour son neuvième anniversaire. Elle marche en son honneur, dans l’espoir d’attirer l’attention sur le problème croissant au Canada. Bien que ce soit une histoire parmi tant d’autres, a déclaré Charity.

« Nous n’avons pas seulement perdu comme Barry … Cameron a perdu un cousin. J’ai perdu plusieurs cousins, plusieurs membres de la famille », a déclaré Charity.

Le couple change tous les cinq kilomètres tandis que l’autre roule derrière eux dans un camion Ford bleu foncé, pour un total d’environ 50 kilomètres par jour.

Le camion qui suit est rempli d’empreintes de mains colorées peintes par des alliés de partout au Canada. Ils ont de grands drapeaux attachés à la boîte du camion et un panneau avec « walker ahead » en grosses lettres blanches est à l’arrière, avertissant le trafic venant en sens inverse de leur présence.

Tout le monde se rassemble pour une photo avant de poursuivre sa marche sur la Transcanadienne en direction de l’Est. (Sara Kae/CBC)

Le soutien qu’ils reçoivent est ce qui les motive à poursuivre leur voyage, a déclaré Cameron et ils se sentent honorés d’entendre des personnes qui ont des histoires similaires aux leurs, plaider pour l’importance de la marche.

« Nous avons beaucoup de pensées qui nous traversent la tête. Parfois, nous doutons même de nous-mêmes… et puis à la fin de la journée, vous voyez tous les messages, et tous les commentaires, et les gens nous encouragent à ne pas nous arrêter », a déclaré Cameron. .

Important pour la communauté

Avec l’aide des tambours à main et des anciens, tout le monde se tenait autour des deux, avec du tabac à la main et des affirmations positives et des prières prononcées pour les soutenir et leurs voyages.

La grande chef adjointe de la nation Nishnawbe Aski, Anna Betty Achneepineskum, était présente pour aider le couple à poursuivre son voyage de 3 710 km jusqu’à St.John’s, Terre-Neuve, où se terminera sa marche.

Le soutien d’une marche, comme le fait le couple West, est essentiel pour Thunder Bay et ses régions environnantes, a déclaré Achneepineskum.

« Nous avons beaucoup de cas froids impliquant des citoyens des Premières Nations. Nous devons travailler ensemble pour y remédier et aussi pour les prévenir », a déclaré Achneepineskum.

L’année dernière, un rapport d’une équipe d’enquêteurs examinant des cas de mort subite à Thunder Bay impliquant des Autochtones recommandait que 14 cas soient réexaminés. De plus, il y a 25 cas non résolus de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées à Thunder Bay que le rapport recommande d’examiner.

Des membres de la police de Thunder Bay étaient présents, imprimant leurs mains en soutien aux Autochtones assassinés et portés disparus. (Sara Kae/CBC)

Achneepineskum a fait des recommandations sur ce qui est nécessaire pour mieux lutter contre le problème persistant des Autochtones disparus et assassinés.

« Il doit y avoir plus de ressources des services de police », a-t-elle déclaré.

Elle suggère également que les tribunaux et les membres du système judiciaire se tiennent responsables de ce qu’ils ont contribué aux injustices contre les peuples autochtones.

Pour la prochaine génération

La promenade frappe l’importance pour des individus de tous les âges.

Kirsta Goodman de la Première Nation Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek travaille pour la Nation Nishnawbe Aski au département de réhabilitation et de guérison en tant qu’étudiante d’été. Elle et son amie ont marché pour soutenir les disparus et les assassinés.

Goodman croit que c’est son devoir en tant que jeune femme Anishnawbe.

« C’est mon devoir d’assister à ce genre de choses… C’est ainsi que nous changeons l’avenir », a-t-elle déclaré.

Elle a trouvé l’unité chez tous ceux de différents horizons en imprimant leurs mains peintes sur le camion qui suivra le couple West pour le reste de leur voyage.