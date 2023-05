Thunder Bay Amber Alert pour un garçon de 8 ans

La police de Thunder Bay, en Ontario, a émis une alerte Amber pour un garçon de huit ans après avoir déclaré qu’il avait été enlevé.

La police de Thunder Bay a demandé l’alerte pour Emerson Poulin mardi matin.

Le garçon est décrit comme blanc, mesurant 4 pieds (121 centimètres) et pesant 68 livres (31 kilogrammes), et a les cheveux bruns. Il a été vu pour la dernière fois portant des chaussures noires et rouges avec des bandes Velcro.

Le suspect, Christopher Poulin, est décrit comme blanc, âgé de 28 ans, mesurant 5’11 » (180 centimètres) et pesant 190 livres (86 kilogrammes). La police dit qu’il a les cheveux blonds décolorés jusqu’aux épaules et qu’il est originaire de Prince Albert, en Saskatchewan.

Le suspect a été vu pour la dernière fois portant des lunettes à monture noire, une casquette de baseball blanche et une chemise blanche avec un short gris et un chandail gris.

Le couple a été vu pour la dernière fois vers 23 heures à Thunder Bay lundi et pourrait se diriger vers Prince Albert, a indiqué la police dans un communiqué de presse.

La police a déclaré qu’un mandat était demandé pour l’arrestation de Christopher, accusé de ne pas avoir fourni les nécessités de la vie, d’enlèvement, de violation de libération et de séquestration.