Thug, 27 ans, a fouetté son rival avec une étiquette à la cheville lors d’une bagarre massive entre gangs à la COUR, laissant le personnel terrifié

DEUX groupes rivaux ont provoqué le chaos lorsqu’ils se sont battus dans le hall d’un tribunal d’instance, qui a vu un homme fouetté au visage avec le câble d’une étiquette de cheville.

La bagarre a vu le personnel terrifié et les membres du public du Reading Magistrates ‘Court tenter désespérément de séparer les deux factions belligérantes, a déclaré un tribunal.

Jordan Musa a provoqué le chaos lorsqu’il s’est battu dans le hall du tribunal

Reading Magistrates Court, Castle Street, Reading, Berkshire Crédit : Alamy

Les procureurs ont raconté comment Jordan Musa, 27 ans, avait retiré le câble de son étiquette de surveillance électronique et l’avait utilisé comme arme lors de la bagarre du 6 octobre 2021.

Edmund Blackman, poursuivant Musa à Reading Crown Court, a montré à un juge une séquence vidéo qui a capturé l’incident dramatique.

M. Blackman a déclaré: «Il montre deux groupes de jeunes dans la zone publique du tribunal de première instance dans le hall général.

« M. Musa, se lève, s’approche de l’autre groupe, avançant de manière agressive et conflictuelle, ils se lèvent en réaction.

« M. Musa attaque l’autre groupe en le fouettant avec un chargeur de téléphone portable. M. Musa court en avant et donne un coup de pied à un autre homme, le renversant.

“Les membres du public et le personnel du tribunal ont fait de leur mieux pour séparer les deux groupes et M. Musa est encouragé à quitter le bâtiment et à ne plus revenir.”

Musa, de Leytonstone, dans l’est de Londres, a par la suite reconnu sa bagarre et a comparu devant la juge Sarah Campbell pour être condamnée.

Il avait été reconnu coupable lundi par un jury du même tribunal de coups et blessures volontaires et de possession d’une arme offensive.

Le tribunal a appris qu’il s’était approché et avait poignardé un homme qui “s’occupait de ses propres affaires” alors qu’il était assis sur le mur devant la maison de Musa le 9 avril de l’année dernière, alors à Reading, dans le Berkshire.

Musa a poignardé la victime à deux reprises, au cou et à la jambe, avec une lame de quatre pouces, mais n’a pas causé de blessures graves.

Shaun Esprit, défendant Musa, a déclaré qu’il y avait “beaucoup d’animosité” entre son client et les cinq personnes avec lesquelles il s’était battu au tribunal de première instance.

Il a déclaré: «Le groupe de cinq le provoquait instantanément. Ils faisaient passer des moments extrêmement désobligeants et déplaisants à sa sœur avec l’intention claire de le provoquer. Sa réaction était clairement disproportionnée et inacceptable.

« Cela fait peu de différence de dire que le câble utilisé est en fait tiré de son étiquette. Il a retiré le câble et l’a utilisé d’une manière honteuse.

M. Esprit a déclaré que Musa était père de deux jeunes enfants et qu’il avait été affecté à un assistant social pour l’aider avec sa santé mentale avant d’être placé en détention provisoire.

La juge Sarah Campbell, qui a prononcé la peine, a déclaré à Musa qu’elle avait regardé les images de 10 minutes de sa bagarre devant le tribunal de première instance.

Il a déclaré: “Cela vous montre en train de balancer une laisse avec une question au bout, durement vers l’une des autres personnes. L’une des personnes présentes s’est blessée à la joue. Cela a dû être une situation très difficile pour le tribunal. personnel.”

Le juge Campbell a déclaré qu’il n’y avait aucun motif connu pour l’attaque au couteau menée par Musa, mais a déclaré qu’elle aurait pu être motivée par la “vengeance”.

Le juge a emprisonné Musa pendant six ans et six mois et lui a dit qu’il purgerait les deux tiers de sa peine avant d’être libéré, conformément aux nouvelles dispositions de la loi de 2022 sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux, ce qui signifie que les accusés commettent des blessures avec intention. purger plus longtemps en prison.