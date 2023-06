Thug, 25 ans, qui a ordonné à son intimidateur américain XL de mutiler le conducteur alors qu’il était drogué est emprisonné pendant huit ans

Un THUG qui était drogué lorsqu’il a ordonné à son American XL Bully de mutiler un conducteur a été emprisonné pendant huit ans.

Taig Jepson, 25 ans, a déchaîné l’énorme bête sur John Forsyth impuissant, le laissant avec des coupures profondes et 18 blessures par perforation.

Taig Jepson a ordonné à son chien Lexi d’attaquer un chauffeur-livreur Crédit : Instagram

Le jeune homme de 25 ans est emprisonné depuis huit ans Crédit : Instagram

L’attaque s’est produite vers 21h30 le 6 janvier de cette année après que M. Forsyth, 26 ans, ait garé sa voiture à Warrington.

La pauvre victime a ensuite été tirée « comme un bras de fer » lorsque le chien présumé de 100 kilos lui a enfoncé les dents dans le bras.

M. Foryth a dû subir une intervention chirurgicale pour réparer les lésions musculaires et a passé trois jours à l’hôpital après le massacre.

Il a également subi des égratignures au nez et à la tête après que Jepson lui ait donné un coup de pied alors qu’il était allongé sur le sol.

Jepson, du Cheshire, était sous l’influence de l’alcool et de la drogue lorsqu’il a dit à son chien Lexi d' »attaquer », a déclaré un tribunal.

Après avoir plaidé coupable d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles graves et d’être responsable d’un chien dangereusement incontrôlable, Jepson a admis qu’il n’avait aucun souvenir de l’horreur.

Le juge David Aubrey, KC, a déclaré que la combinaison de Jepson et du chien était « un cocktail mortel, comme les événements l’ont clairement démontré » et il a poursuivi en décrivant le chien comme « une arme potentiellement très dangereuse ».

Le tribunal de la Couronne de Liverpool a appris que M. Forsyth était sorti de sa voiture cette nuit-là pour saluer son voisin, Denis Lunka, qui a klaxonné en réponse.

Cela a déclenché un fusible chez Jepson qui a commencé à se disputer avec M. Lunka.

M. Forsyth a essayé d’expliquer à Jepson que M. Lunka venait de lui biper dessus.

Mais l’escroc a frappé M. Fosyth à la tête en lui faisant tomber ses lunettes avant de lui lancer le chien.

Martyn Walsh, poursuivant, a déclaré: « Le chien l’avait tiré comme un bras de fer.

« M. Forsyth a reculé et l’accusé a dit au chien de l’attaquer en disant » attaque « .

« Il n’a pas pu s’enfuir alors que le chien se cramponnait à lui et que l’accusé lui donnait des coups de poing et de pied.

« Des voisins sont venus aider et Jepson et le chien se sont enfuis. L’accusé a laissé derrière lui les clés de sa banque et un chapeau. »

Dans une déclaration d’impact, M. Forysth a déclaré qu’il avait dû s’absenter du travail pendant six semaines en raison de ses blessures.

Il a également raconté comment il avait perdu des milliers de livres parce qu’il n’avait pas reçu d’indemnité de maladie.

David Ross, en défense, a déclaré que l’alcool et la drogue ont fait de Jepson une personne différente, ajoutant: « C’est une situation de Jekyll et Hyde. »

Jepson a été informé qu’il devra purger les deux tiers de la peine de huit ans car il lui a été interdit de garder un chien pendant dix ans.

Le chien a reçu l’ordre d’être détruit mais la défense de Jepson a affirmé qu’ils ne savaient pas où il se trouvait.

Les députés ont récemment appelé à ce que la race devienne la cinquième interdite au Royaume-Uni.

Cela fait suite à une série d’attaques terrifiantes et meurtrières cette année seulement.

Le député conservateur senior Sir John Hayes a déclaré que le chien « élevé pour tuer », qui est étroitement lié au Pit Bull Terrier interdit, devrait également être soumis à des restrictions légales.