New Delhi : La superstar Shah Rukh Khan a un océan de fans – tout cela grâce à son charme et à son travail acharné pour divertir les gens depuis plus de deux décennies maintenant. Le roi de la romance, qui a fait ses valises depuis Delhi, a atterri directement à Mumbai, avec de grands rêves et un plus grand dévouement à atteindre – et c’est exactement ce qu’il a fait !

Une photo de SRK en uniforme scolaire avec des amis à ses côtés a fait son apparition sur Internet et oui, les fans ne peuvent pas garder leur calme ! Il a été tweeté par Bobby, cinéaste et animateur-illustrateur. Il l’a légendé en disant: Un écolier maladroit rêvant de conquérir Mumbai, est le genre d’avant WhatsApp du matin dont je ne me plaindrai jamais.

pic.twitter.com/B4tkBAqfuP – Bobby (@bob_almost) 28 juillet 2021

Beaucoup ont laissé tomber leurs commentaires sur la photo virale de SRK où la star dégage son charme d’écolier. L’actrice Richa Chadha l’a appelé « premier amour » !

Côté travail, SRK est occupé à tourner pour Pathan, un film avec John Abraham et Deepika Padukone.

Pendant ce temps, le buzz est fort qu’il pourrait être vu avec Kajol dans un film de Raj Kumar Hirani. Cependant, aucune déclaration officielle n’a encore été faite.