Throwback Tadka: la star de Liger Vijay Deverakonda se souvient d’avoir été REJETÉE en tant qu’acteur pendant 6 ans à Mumbai

Liger est à toutes fins pratiques l’un des films les plus attendus de l’année. Et outre la bande-annonce et l’intensité des acteurs, un autre facteur qui a fait Ligre tant attendue est, bien sûr, la présence de sa vedette, Vijay Devérakonda. Alors, imaginez notre surprise d’entendre Vijay (avec costar Ananya Panday) rappellent dans une interview exclusive avec BollywoodLife comment il a été rejeté en tant qu’acteur il y a 6 ans à Mumbai. Regardez l’interview vidéo exclusive de Vijay Deverakonda et Anaya Panday sur Liger ci-dessus…