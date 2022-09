Throwback Tadka: la star de Liger Ananya Panday révèle comment la scène de la mort de papa Chunky Panday l’a traumatisée

Liger, malheureusement, n’a pas pu se rapprocher de son immense battage médiatique avant la sortie. Cela dit, l’actrice principale de Ligre, Ananya Panday, a toujours des histoires intéressantes à partager chaque fois que nous nous rattrapons., nous avons pris contact avec l’actrice pour notre segment phare intitulé “Throwback Tadka”, où la starlette a rappelé un épisode très intéressant de son enfance sur la façon dont elle a vu papa Chunky Panday mourir pour la première fois à l’écran, et a été tellement traumatisée par l’expérience qu’elle n’a plus revu un de ses films où il mord la poussière. C’est drôle, réconfortant et vous fera tomber un peu plus amoureux de l’actrice de Liger. Regardez cette vidéo spéciale et exclusive avec Anaya Panday ci-dessus…