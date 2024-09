Thrombose veineuse profonde en vol : qui en est atteint et comment la prévenir

« J’ai eu des patients qui voyageaient même en classe affaires et qui ont également développé une TVP », a-t-il déclaré. « De plus, cela peut être le seul vol de votre vie, si vous décidez de ne pas déménager. »

« En théorie, les passagers des classes supérieures (classe affaires, première classe) ont plus d’espace pour se déplacer et se dégourdir les jambes », a-t-il expliqué à CNBC Travel. « Tout est donc une question d’espace dans l’avion. »

Cela peut arriver à tout moment, mais les personnes qui voyagent sur des vols long-courriers courent un risque plus élevé car elles restent assises pendant de longues périodes, a déclaré le Dr Pinakin V. Parekh, cardiologue consultant au Harley Street Heart and Vascular Centre de Singapour.

Les personnes obèses, âgées de plus de 60 ans, qui prennent des pilules contraceptives ou des traitements hormonaux substitutifs, ou qui fument, ont un risque plus élevé de développer une thrombose veineuse profonde, selon le centre médical.

« L’un des escaliers mécaniques ne fonctionnait plus », a-t-il expliqué, alors il a pris les escaliers. « J’ai dû m’arrêter un moment et je me demandais ce qui m’était arrivé. »

Les personnes qui prennent des vols long-courriers sont plus à risque, mais une thrombose veineuse profonde peut se développer sur des vols plus courts, a-t-il déclaré.

La clinique Mayo suggère de boire beaucoup d’eau, de se tenir debout et de marcher dans l’avion pendant le vol, de faire des cercles avec vos chevilles en étant assis et de porter des bas de contention.

Cela vous « encourage à vous approcher et à commencer à marcher beaucoup plus facilement, car lorsque vous êtes complètement à l’intérieur de la rangée, vous avez toujours peur de déranger le gars. [next to you] », explique Parekh.

Plus d’un an plus tard, a déclaré Tapadia, il est revenu à sa routine de vie normale, qui comprend voyager et jouer au badminton, bien qu’il ait déclaré avoir changé certaines de ses habitudes de voyage, à commencer par l’aéroport.

Il se déplace désormais à pied dans l’aéroport, au lieu d’emprunter le tapis roulant, a-t-il expliqué. De plus, il marche dans les allées pendant le vol, a-t-il ajouté.

Il conseille aux voyageurs de prêter attention à leur santé et à tout signe avant-coureur.

« Ce genre d’épisode vous bouleverse vraiment », a-t-il déclaré.