ThriveHI reçoit une subvention de 300 000 $ pour soutenir l’écosystème technologique d’Hawaï | Actualités, Sports, Emplois

HONOLULU — ThriveHI, une organisation de défense de la technologie et de l’entrepreneuriat basée à Hawaï, a reçu une subvention fédérale de 300 000 $ de la part de l’Administration américaine du développement économique (EDA). Le financement, annoncé par le gouvernement fédéral, permettra à ThriveHI de développer l’écosystème d’innovation d’Hawaï au cours des deux prochaines années.

“Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par l’EDA pour cette subvention substantielle, qui fera progresser considérablement notre mission consistant à aligner les écosystèmes technologiques et entrepreneuriaux d’Hawaï derrière une vision et une stratégie unifiées”, a déclaré Trung Lam, co-fondateur de ThriveHI et chef de la communauté. “Ces fonds nous permettront de catalyser l’innovation et la croissance économique à Hawaï en réunissant un réseau diversifié de partenaires et en augmentant l’accès aux ressources essentielles pour les entrepreneurs technologiques de tout l’État.”

ThriveHI est l’un des 60 bénéficiaires sélectionnés parmi des centaines de candidats pour les subventions très compétitives du programme EDA Build to Scale, qui ont totalisé 53 millions de dollars à l’échelle nationale cette année. La subvention a été obtenue sous les auspices de la Pacific American Foundation, un organisme de bienfaisance public 501(c)(3) basé à Kaneohe.

ThriveHI utilisera la subvention pour faciliter la collaboration à l’échelle de l’État, l’alignement stratégique et la création de réseaux entre les individus, les organisations à but non lucratif et les entreprises engagées dans le développement des secteurs de la technologie et de l’entrepreneuriat d’Hawaï. L’organisation prévoit également de commander une étude basée sur des données pour identifier les niches technologiques les plus prometteuses à exploiter à Hawaï.

« En mettant en œuvre cette stratégie, nous visons à tirer parti des efforts collectifs de divers acteurs des écosystèmes technologiques et entrepreneuriaux d’Hawaï, à surmonter les défis posés par notre situation géographique et à ouvrir la voie à une économie robuste, résiliente et diversifiée » a déclaré Sonia Romero, directrice de la stratégie ThriveHI.

Le programme Build to Scale de l’EDA vise à “Accélérer l’entrepreneuriat technologique en augmentant l’accès inclusif à l’aide à l’entrepreneuriat et au capital de démarrage”, a déclaré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

« Investir dans des startups évolutives et élargir l’accès au capital entrepreneurial générera des emplois bien rémunérés, une résilience économique et une croissance équitable dans les communautés à travers l’Amérique. » a déclaré la secrétaire adjointe au Commerce pour le développement économique, Alejandra Y. Castillo.

ThriveHI a hâte de collaborer avec des partenaires et des parties prenantes à l’échelle de l’État pour maximiser l’impact de cet investissement sur l’économie de l’innovation d’Hawaï.

Pour plus d’informations, visitez https://www.thrivehi.org.