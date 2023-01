Thrive Capital serait à la tête d’un investissement potentiel dans Stripe

La société, que les frères John et Patrick Collison ont fondée en 2010, a engagé Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour la conseiller sur une éventuelle cotation en bourse l’année prochaine. Il a déclaré la semaine dernière aux employés qu’il envisageait plusieurs voies pour permettre à ses actionnaires de retirer de l’argent dans les 12 mois.

Parmi les options figure la cotation des actions de Stripe sur le marché public. Une autre est une offre publique d’achat, dans laquelle l’entreprise vendrait des actions des employés à d’autres investisseurs tout en restant privée. Le nouveau financement ne signifie pas qu’une liste publique n’est pas envisagée, a déclaré l’une des personnes connaissant le sujet.

Une valorisation de 55 à 60 milliards de dollars serait une forte baisse pour une entreprise qui a levé des fonds pour la dernière fois à une valorisation d’environ 95 milliards de dollars en 2021. Stripe vend des logiciels de traitement des paiements à des entreprises telles que Peloton, Wayfair et Amazon.

Au cours de la dernière année, l’environnement de financement des entreprises en démarrage s’est détérioré dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et d’accent renouvelé sur les bénéfices. Certaines entreprises technologiques ont eu plus de mal à attirer de nouveaux investissements et de nombreuses start-up ont dû réduire leurs coûts.

Pour Thrive, connu pour ses investissements dans des start-up comme Skims, Warby Parker et SpaceX, un pari de 1 milliard de dollars est un gros chèque. M. Kushner a tenté de sortir l’entreprise de l’ombre de son frère aîné, Jared, qui était l’un des principaux conseillers de son beau-père, l’ancien président Donald J. Trump.