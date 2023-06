Thriller hitchcockien, The 39 Steps, au Timber Lake Playhouse du 15 au 25 juin – Shaw Local

MOUNT CARROLL – Timber Lake Playhouse (TLP) présente «The 39 Steps» d’Alfred Hitchcock à sa saison estivale sur la scène principale du 15 au 25 juin.

Ce régal deux fois récompensé par un Tony et un Drama Desk Award est rempli de rires incessants, de plus de 150 personnages loufoques (joués par un casting talentueux de quatre), d’un accident d’avion sur scène, de menottes, de doigts manquants et d’une bonne romance à l’ancienne. .

«Nous avons reçu de nombreuses demandes de clients pour produire des comédies, des drames et des mystères», a déclaré le directeur exécutif de TLP, Dan Danielowski. « ‘The 39 Steps’ combine ces trois genres en un seul spectacle. »

La production de « GREASE » de TLP est dirigée et chorégraphiée par l’ancien directeur artistique de TLP, James Beaudry, qui est professeur adjoint de théâtre musical à l’Université de Buffalo.

Il répertorie ses émissions TLP préférées comme «Evita», «Titanic», «Big Fish», «Joseph et l’incroyable Technicolor Dreamcoat», «Spamalot», «Footloose 42nd Street» et «Singing in the Rain».

La production comprend la conception scénique de l’ancien TLP Spencer Gjerde, la conception de l’éclairage par Dylan Carter, la conception des costumes par Claire Sabaj, la conception des accessoires par Annabell Sapp et la conception sonore par Joe Cave. Chelsey Steinmetz reviendra en tant que régisseur de production.

Les 150 personnages de l’histoire sont Jacob Smith, Elizabeth Fenning, Cody Jolly et Matt Webb. Jolly et Webb sont des acteurs de longue date de TLP qui reviennent pour les rôles de The Clowns.

« Leurs rôles (de Jolly et Webb) dans cette émission rappelleront des souvenirs de Cody et Matt dans » Greater Tuna « », a déclaré Danielowski.

Les acteurs ont dépeint tous les habitants de Tuna, au Texas, – la troisième plus petite ville de l’État – dans la production TLP de 2015.

Fenning a été vu à la télévision dans « I Love You, America » ​​(Hulu), « Californiacation » (HBO), « Laff Mob » (truTV), « Uncorked », « The Seth and Avi Show » (Funny or Die) et « Alibi mortel » (A & E). Au cinéma, Fenning est apparu dans « To the Beat! » Back 2 School » et « Lady Macbeth in the Desert » dans « Secrets in the Snow » de Lifetime, « Sinister Minister », « Killer Grades », « First Class Fear » et « The Maxx », dans « Ghosthunters » de Syfy et dans « Blood Trail » de ChillerTV, « Rumble Through the Dark » avec Aaron Eckhart et Bella Thorne, et « Dad’s Party » avec Armand Asante, Faith Ford et Jocelyn Hudon.

Jolly est surtout connu pour son interprétation de Harold Hill dans la production TLP de « The Music Man ». D’autres rôles TLP l’ont trouvé dans « Unnecessary Farce », « Spamalot », « An Inspector Calls », « Young Frankenstein », « Rumors », « Les Misérables » et « Peter Pan » en tant que Captain Hook. Originaire d’Atlanta, en Géorgie, Jolly réside maintenant à Los Angeles.

Webb vit à Los Angeles, où il travaille comme acteur, improvisateur et écrivain. Il a joué dans « Stuck in the Middle » de Disney Channel avec Jenna Ortegta ainsi que des rôles commerciaux pour « Yolo: Silver Destiny » de Adult Swim. Le public de TLP se souviendra de lui dans « Les Misérables » et comme Igor dans « Young Frankenstein », entre autres.

Smith est un acteur, scénariste et réalisateur primé qui vit à Los Angeles avec sa femme et co-vedette Fenning. Smith est l’ancien directeur artistique de Theatre Unleased basé à Los Angeles et travaille maintenant en développement avec Hold pour Plane Pictures et Marasco Media. Les projets à venir incluent un original de TUBI « Prepare to Die » et une adaptation en série du roman, « This Book Is Not Yet Rated ».

« Mélangez un chef-d’œuvre d’Hitchcock avec un roman d’espionnage juteux, ajoutez un soupçon de Monty Python et vous avez « Les 39 étapes », un polar au rythme effréné pour tous ceux qui aiment la magie du théâtre. C’est le moment idéal pour revenir au Timber Lake Playhouse et créer des souvenirs inoubliables avec vos amis et votre famille », a déclaré Danilelowski.

Des informations et des billets pour tous les événements de Timber Lake Playhouse sont disponibles en ligne sur www.timberlakeplayhouse.org ou en appelant la billetterie au 815-244-2035. La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h et les jours de spectacle jusqu’à l’entracte.