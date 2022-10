Thriller d’action vedette de Nagarjuna susceptible de gagner Rs 6,75 crore

Le thriller d’action vedette de Nagarjuna The Ghost est sorti dans les salles du monde entier le 5 octobre, avec le thriller politique vedette de Chiranjeevi GodFather , et a reçu des critiques mitigées à négatives de la part des critiques. Les cinéphiles évitent ainsi de voir The Ghost sur grand écran et d’autre part, GodFather court dans les salles combles du monde entier.

Selon les premières estimations au box-office fournies par le site Web de suivi du divertissement Sacnilk.com, la vedette de Nagarjuna n’a gagné que 1,30 crore de Rs le quatrième jour de sa sortie, c’est-à-dire le samedi 8 octobre, portant le total des collections à 6,75 crore de Rs dans le monde. Le portail indique également que The Ghost a gagné Rs 3,5 crore, Rs 1,25 crore et Rs 0,70 crore au cours de ses trois premiers jours.

Outre la superstar du Sud, le réalisateur Praveen Sattaru présente deux actrices de Bollywood Sonal Chauhan et Gul Panag en tant que principales dames, la première jouant son amour tandis que la seconde jouant sa sœur. Anikha Surendran, Manish Chaudhari, Ravi Varma et Jayaprakash sont également vus dans des rôles clés.

The Ghost, financé par Sree Venkateshwara Cinemas LLP et Northstar Entertainment Banners, présente Nagarjuna en tant qu’officier RAW à la retraite Vikram Naidu. La star de Criminal a appris l’art martial israélien Krav Maga et le Katana de combat à l’épée japonais pour son rôle dans le film.

Pendant ce temps, Nagarjuna est récemment revenu à Bollywood après dix-neuf ans avec l’épopée d’aventure fantastique d’Ayan Mukerji Brahmastra Part One: Shiva dans laquelle il a joué Anish Shetty, le gardien de Nandiastra, et son bref rôle a été extrêmement apprécié par les cinéphiles. Le film mettait en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy et Amitabh Bachchan dans les rôles principaux. Avant Brahmastra, sa dernière apparition dans un film hindi a eu lieu dans LOC: Kargil de JP Dutta, basé sur la guerre de Kargil de 1999 entre l’Inde et le Pakistan.