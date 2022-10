Thrill the World revient au parc Stuart de Kelowna sans aucune restriction – Kelowna Capital News

Pour la première fois depuis 2019, Thrill the World est revenu sans restriction au Stuart Park de Kelowna.

Tous ceux qui voulaient participer se sont réunis à Stuart Park déguisés en zombies pour recréer le clip “Thriller” de Michael Jackson à 15 heures samedi après-midi.

Cette année, plus de 50 personnes se sont présentées dans leurs costumes de zombies pour prendre part à la danse.

Thrill the World vient de prendre le relais #KelownaLe parc Stuart @KelownaCapNews @BlackPressMedia pic.twitter.com/vYHNz8VjnK – Jordy Cunningham (@CunninghamJordy) 29 octobre 2022

C’était la huitième fois que l’événement gratuit avait lieu à Kelowna. Les gens étaient également autorisés à apporter des idées de nourriture à donner lors de leur inscription.

L’initiative Thrill the World “est un projet communautaire mondial qui incite les autres à faire tomber les barrières en connectant des personnes de toutes religions, races, convictions politiques et milieux économiques. L’organisation contribue à la croissance de l’humanité en encourageant les autres à devenir des leaders, des visionnaires et des créateurs. Des modèles à travers le monde organisent des groupes de danse locaux pour se produire avec d’autres nations en même temps, et les dons sont acceptés pour la charité de leur choix.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CommunautéHalloweenKelownaOkanagan