Three Rivers envoie sept équipes en séries éliminatoires – Shaw Local

La conférence de Three Rivers a envoyé sept équipes aux séries éliminatoires de cette année, la moitié des membres de sa ligue.

Il y a une équipe en 4A, n°15 Hall (5-4), deux en 3A, n°1 Princeton (9-0) et n°12 Monmouth-Roseville (5-4), deux en 2A, n°4 Rockridge (8-1) et le n° 13 Newman (5-4) et deux en 1A, le n° 7 St. Bede (7-2) et le n° 14 Morrison (5-4).

Deux des équipes du TRAC s’affronteront samedi lorsque Rockridge accueillera Newman. Les autres matinées du samedi autour du TRAC incluent le n ° 14 Morrison au n ° 3 Marquette (8-1) à 13 h et Forreston (5-4) à St. Bede (7-2) à 14 h.

• Équipes du comté de Bureau en séries éliminatoires : Bureau County envoie trois équipes en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014, date à laquelle Amboy-LaMoille, Hall et St. Bede se sont qualifiés.

Cette année marque la première fois que Hall, Princeton et St. Bede sont réunis depuis 2003, date à laquelle ils ont été rejoints par Amboy-LaMoille et Bureau Valley.

Depuis 2000, il y a eu trois fois (2004, 2005, 2008) que quatre équipes du comté de Bureau se sont qualifiées et cinq fois (2001, 2002, 2006, 2010, 2022) que trois équipes du comté de Bureau l’ont fait.

Hall mène la charge des séries éliminatoires du comté de Bureau avec 27 apparitions. St. Bede a 18 apparitions, Princeton 13 et BV 10. Les apparitions en séries éliminatoires pour les écoles fermées depuis longtemps incluent: Walnut (11), Bradford (6), Manlius (6), Western (4), LaMoille (3), Tiskilwa (2) et Wyanet (1).

• Attaque Mac : Mac Resetich, senior de Hall, a dépassé Eric Bryant, Jr. en tant que leader de la carrière de Hall. Il avait 3043 verges en carrière avant le match de vendredi à Springfield Sacred Heart-Griffin, y compris une saison fulgurante de 2139 verges au sol en huit matchs cette année en tant que quart-arrière au retour de Randy Tieman en tant qu’entraîneur-chef.

Bryant, Jr., l’actuel directeur sportif de Hall, avait 2 663 verges, dont des saisons de 1 000 verges pour les champions d’État de 1995 et les finalistes de l’État de 1996.

• Classements d’état : Il y a eu un snafu dans le classement des États de cette semaine qui a été reculé pour sortir vendredi. Princeton a été classé n ° 3 dans le dernier sondage de classe 3A derrière IC Catholic (8-1), qui a éliminé les Tigers en quarts de finale l’an dernier, et Reed-Custer (9-0).

Princeton rencontrerait à nouveau IC Catholic en quart de finale si les têtes de série tenaient, et cette fois ce serait à domicile.

• Princeton connaît sa deuxième saison 9-0 : Les Tigers ne sont devenus que la deuxième équipe de l’histoire du programme de Princeton à obtenir une fiche de 9-0 – les Tigers de 2015 ont remporté leurs 11 premiers matchs avant de chuter en quarts de finale 3A – et la troisième équipe à terminer la saison régulière invaincue. Princeton est également allé 6-0 lors de la saison printanière COVID 2021, faisant des Tigers les vainqueurs de 24 de leurs 25 derniers matchs de saison régulière.

• Le saviez-vous?: Peotone a battu Princeton 20-14 au premier tour des séries éliminatoires 3A 2003, dans ce qui serait le dernier match de Joe Ryan à Princeton. Pearson a dépassé le record scolaire de Ryan (44-43 en neuf saisons) pour la plupart des victoires d’entraîneur, maintenant avec une marque de 45-14 (0,763) en six saisons grâce à la campagne 9-0 de cette année.

Ryan a mené Sycamore aux séries éliminatoires 13 fois en 18 saisons depuis son départ de Princeton, atteignant deux fois les demi-finales 5A. Les Spartans ont attiré une tête de série n ° 1 en 5A et une date à domicile au premier tour contre le n ° 16 Chicago Westinghouse (5-4) samedi. Les Spartans ont été classés n ° 2 au classement général en 5A.

• Centre des choses : Le centre senior de Princeton, Brady Piacenti, est revenu sur le terrain pour le match de la semaine 9 à Monmouth après avoir raté trois semaines en raison d’une blessure. Pearson a déclaré qu’il avait donné un gros coup de pouce à la ligne O des Tigers, qui a perdu le junior Jack May en raison d’une blessure au genou qui a mis fin à la saison.