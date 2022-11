Three Rivers Conference East rend hommage aux meilleurs joueurs de football – Shaw Local

Le champion de la ligue Princeton a dirigé l’équipe de la première équipe de la conférence de la division Est de la conférence Three Rivers avec 13 joueurs.

En attaque, le deuxième étudiant de Princeton Cade Odell (G), le junior Payne Miller (T) et les seniors Augie Christiansen (RB) et Teegan Davis (QB) ont chacun été nommés à l’unanimité avec Hall senior Mac Resetich en tant que joueur flexible avec Mendota senior Anthony Childs (RB ).

Brady Piacenti (C) et le deuxième Noah LaPorte (E), ainsi que les seniors de St. Bede Ryan Migliorini (T), Ben Wallace (E) et Callan Hueneburg (RB) ont également été nommés à la première infraction de l’équipe de Princeton.

Miller (DL), Christiansen (LB), Resetich (DB), Davis (DB) et LaPorte (DB) ont également été nommés à l’unanimité dans la défense de la première équipe de toutes les conférences avec Ayize Martin (DL), senior de Bureau Valley.

Les honneurs de la première équipe en défense sont également allés au senior de St. Bede Ryan Brady (DB), au junior de Princeton Bennett Williams (DL), au senior Danny Cihocki (LB) et aux Mendota’s Childs (LB).

Resetich a réussi un tour du chapeau avec les honneurs unanimes de toutes les conférences en tant que spécialiste des retours. Le junior de Princeton, Carlos Benavidez, était le botteur de la première équipe.

Les honneurs de l’attaque de la deuxième équipe de toutes les conférences sont allés à St. Bede senior John Brady (flex), Princeton sophomore Ian Morris (G), seniors CJ Hickey (RB), Cihocki (E) et Martin (T) et Mendota senior Neal Linden (C ) et junior Justin Randolph (QB).

La reconnaissance de la défense de la deuxième équipe de toutes les conférences est allée à Princeton senior Brady Byers (DB), Hall junior Joel Koch (DL), Bureau Valley junior Connor Scott (LB), St. Bede senior Ben Burke (LB) et Migliorini (DL) et Mendota Senior Isaac Smith (DB).

Une mention honorable de toutes les conférences a été décernée à St. Bede senior Connor Brown (E), Ali Arsland (DL) et Landon Jackson (LB), Hall juniors Koch (C), Leo Lopez (G), Lucas Milton (T) et Joseph Bacidore (LB), Bureau Valley junior Jon Dybek (DL), Princeton seniors Byers (Flex), Carson Etheridge (LB), junior Jack May (T) et sophomore Odell (DL), Morris (LB) et Ace Christiansen (DB ) et les seniors Mendota Ryne Strouss (E / DE) et Isaac Smith (RB) et le deuxième étudiant Braiden Freeman (E).