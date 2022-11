‘Three Pines’ sur Prime Video: Un mystère de meurtre inégal

Un gentil détective enquête sur les dessous miteux d’un village idyllique dans le nouveau mystère de meurtre Three Pines.

La série en huit parties, frappant Première vidéo vendredi, met en vedette Alfred Molina dans le rôle de l’inspecteur en chef Armand Gamache – un détective calme et rassurant qui est essentiellement un père câlin. La showrunner Emilia di Girolamo – qui a écrit le drame policier britannique Deceit – adapte les romans policiers primés de Louise Penny en suivant le gentil détective alors qu’il enquête sur des meurtres dans un village canadien isolé.

UN choquant nombre de crimes ont lieu dans la communauté de Three Pines, qui est peuplée d’une foule de personnages excentriques. (L’une d’entre elles est une vieille dame qui transporte son compagnon de canard dans la ville avec elle.) C’est presque comme un mini-film d’Agatha Christie où tout le monde a des arrière-pensées et, parfois, les représentations des personnages sont tout aussi exagérées.

Ce schtick effrayant de petit village ferait probablement une agréable comédie noire, mais la communauté artistique d’écrivains et de peintres de Three Pines vit dans un endroit qui cache une histoire bien plus terrible d’abus autochtones.

Le spectacle marche dangereusement sur la corde raide pour équilibrer ses aspects plus légers – l’agent de police local excentrique et incompétent Nichol (Sarah Booth) fournit la majeure partie du soulagement comique – et les événements profondément choquants qui se déroulent dans la communauté autochtone. À l’extérieur de Three Pines, un autre mystère concerne la disparition d’une jeune femme autochtone – elle est l’une des nombreuses personnes portées disparues, mais presque tous les cas restent non résolus.

Gamache accepte de s’occuper de cette affaire de personne disparue, un scénario global qui se déroule dans chaque épisode. Tous les deux épisodes introduisent un nouvel incident dans le township extravagant, mais Gamache contemple toujours la jeune femme dont la famille est catégorique sur le fait qu’elle ne reviendra jamais. Il est hanté par des animaux sauvages et quelque chose de non résolu dans son propre passé, un peu comme le détective fatigué Harry Ambrose de Bill Pullman de The Sinner.

Studios Amazon



Finalement, les cas de Three Pines révèlent des couches plus profondes et un thème d’enfants torturés remonte à la surface. Pourtant, par rapport à l’affaire de la personne disparue, le scénario d’ouverture de Three Pines a une inclinaison farfelue presque risible: un snob riche en manteau de fourrure est électrocuté en plein jour lors d’une compétition de curling.

Pourtant, c’est une configuration certes alléchante demandant l’analyse du cerveau d’un détective Sherlockian. Gamache a l’aide de l’inspecteur grincheux Beauvoir (Rossif Sutherland) et du sergent Lacoste (Elle-Máijá Tailfeathers), une femme autochtone dont l’identité entre en jeu dans les cas de personnes disparues et un génocide potentiel.

Bien que les livres aient peut-être été un succès, il est toujours étrange de voir Gamache et son équipe constamment ramenés dans le même village pour un autre meurtre. Heureusement, Molina est infiniment réconfortante à regarder en tant que détective héroïque, et la riche base de scénarios spécifiques au Canada ajoute une autre couche engageante.

Three Pines présente le sympathique inspecteur Gamache d’Alfred Molina, mais c’est un mystère de meurtre étrange dont le scénario principal ne s’intègre pas toujours confortablement avec ses autres pièces. Pourtant, il y a suffisamment d’intrigue et de cœur pour vous faire attendre que le mystère se dévoile à la fin.

Les deux premiers épisodes de Three Pines seront diffusés vendredi.