Three Arrows Capital (3AC) doit rembourser ses prêts ou faire défaut

Des milliards de dollars de valeur ont été effacés du marché des crypto-monnaies au cours des dernières semaines. Les entreprises du secteur ressentent la douleur. Les sociétés de prêt et de négoce sont confrontées à une crise de liquidité et de nombreuses entreprises ont annoncé des licenciements.

Three Arrows Capital, un fonds spéculatif axé sur la cryptographie, doit respecter un délai lundi pour rembourser plus de 670 millions de dollars de prêts ou faire défaut, dans une affaire qui pourrait avoir un effet d’entraînement sur le marché des actifs numériques.

3AC, comme on l’appelle également, est l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants et est connu pour ses paris à fort effet de levier.

Mais avec des milliards de dollars effacés du marché des pièces numériques ces dernières semaines, le fonds spéculatif est confronté à un problème potentiel de liquidité et de solvabilité.

Voyager Digital, une société de courtage d’actifs numériques, a déclaré la semaine dernière qu’elle avait prêté à 3AC 15 250 bitcoins et 350 millions de dollars du stablecoin USDC. Aux prix de lundi, le prêt total équivaut à plus de 675 millions de dollars. Voyager a donné à Three Arrows Capital jusqu’au 24 juin pour rembourser 25 millions de dollars USDC et l’intégralité du prêt en cours d’ici le 27 juin, lundi.

Aucun de ces montants n’a été remboursé, a déclaré Voyager la semaine dernière, ajoutant qu’il pourrait émettre un avis de défaut si 3AC ne remboursait pas l’argent.

Voyager a déclaré qu’il “a l’intention de poursuivre la récupération de 3AC” et discute avec ses conseillers “des recours juridiques disponibles”.

Voyager Digital et Three Arrows Capital n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNBC.