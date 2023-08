Threads obtient quelques fonctionnalités similaires à Twitter

Threads essaie désespérément de rester pertinent en annonçant une petite mise à jour jeudi pour inclure une fonctionnalité d’onglet de repost dans l’application. Les derniers ajustements viens comme le nombre de jours actif le nombre d’utilisateurs a diminué de 80 % depuis le lancement de l’application en juillet.

Threads a besoin de ces cinq fonctionnalités manquantes pour être un tueur de Twitter

La mise à jour serait basée sur les demandes et les commentaires que Meta a reçus des utilisateurs et permettra aux utilisateurs de voir republie dans un onglet dédié sur leur page de profil, a déclaré Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, dans un Threads poste. « Nous déployons un nouvel onglet Reposts sur votre profil afin que vous puissiez voir tous les fils que vous avez republiés en un seul endroit », a écrit Mosseri. « Nous sommes également, sur la base de vos commentaires, en ajoutant des reposts à votre flux de suivi. »

Un porte-parole de Meta a déclaré dans un e-mail à Gizmodo que la mise à jour avait déjà été déployée, mais après avoir consulté l’application mise à jour, elle ne semble toujours pas être disponible pour moi sur iOS .

Le R l’onglet postel imite la fonction de retweet de Twitter, même si Elon Musk a menacé de poursuivre Meta en justice le mois dernier pour avoir prétendument volé les « secrets commerciaux » et la « propriété intellectuelle » de son entreprise. L’avocat de longue date de Musk, Alex Spiro, a envoyé au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, un lettre disant que Meta s’est livré à « un détournement systématique, délibéré et illégal des secrets commerciaux de Twitter et d’autres propriétés intellectuelles ».

Il a accusé Zuckerberg d’avoir embauché d’anciens employés de Twitter et de les avoir chargés de développer une application « copieuse ». La lettre accusait en outre les anciens employés de conserver illégalement « des documents Twitter et des appareils électroniques », bien que Spiro n’ait pas fourni d’exemples pour étayer ses affirmations.

La mise à jour de repost de Meta sur l’application Threads n’est que la plus récente d’une série de nouvelles fonctionnalités que Threads a déployées ces dernières semaines dont un Onglet « Suivant » qui permet aux utilisateurs de voir les messages des personnes qu’ils suivent en marche arrière- ordre chronologique et un décalage pour permettre aux gens de trier leur flux « Activité » par reposts, citations et suivis. Les discussions ont également ajouté la possibilité pour les utilisateurs de voir leurs messages aimés dans une mise à jour plus tôt ce mois-ci.

Zuckerberg a déclaré que d’autres plans étaient en cours pour introduire une version Web de l’application dans les semaines à venir, bien qu’aucune date officielle n’ait été annoncée. « La communauté ici est sur la trajectoire que j’attends pour créer une application dynamique à long terme », a-t-il écrit dans un Threads poste. Il ajouta: « Beaucoup de travail à venir mais enthousiasmé par le rythme d’expédition de l’équipe. Recherche et Web à venir dans les prochaines semaines.