Threads obtient l’onglet suivant et le flux chronologique : comment l’activer

Hé, utilisateur de Threads, nous avons une grande nouvelle pour vous aujourd’hui – un onglet « Suivant » est arrivé et il peut même être chronologique. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un onglet de recherche ou de tendance approprié ou d’un client de bureau, nous le prendrons !

Selon Zuckerberg, responsable de Meta et Threads, ce nouvel onglet Suivi a commencé à être déployé aujourd’hui. Nous le voyons actuellement sur Android et iOS avec la dernière version 293.

Pour accéder à l’onglet Suivant dans Threads, ouvrez l’application et appuyez simplement sur l’icône Accueil dans le coin inférieur gauche. Cela devrait masquer et afficher une ligne supérieure qui affiche à la fois « Pour vous » et « Suivant ». Vous pouvez ensuite appuyer sur chaque onglet ou simplement balayer de gauche à droite pour changer. Vous saurez dans quel onglet vous vous trouvez car l’icône Accueil change pour inclure une petite personne lorsque vous êtes dans l’onglet Suivant.

Dans un peu de surprise, le nouvel onglet Suivi semble également être chronologique. Je ne l’ai utilisé que quelques minutes, mais les horodatages de chaque publication de mon flux sont en ordre. L’actualisation ne le remplit pas non plus automatiquement avec les messages plus anciens – il garde simplement le message le plus récent en haut et le reste dans l’ordre.

Enfin, quitter l’application et revenir devrait conserver l’application sur votre flux de suivi, en supposant que l’application n’est pas tuée en arrière-plan. Lorsque je l’ai forcé à s’arrêter, il est revenu à l’alimentation d’accueil normale. Cependant, laisser l’application en arrière-plan l’a renvoyée dans mon onglet Suivi. Ainsi, selon la durée pendant laquelle Threads reste en arrière-plan, il peut se rappeler où vous vous êtes arrêté pour la dernière fois.

Je vois l’onglet Suivant dans Threads sur la version 293.0.0.30.110. Je suis dans la bêta de Threads sur Android, que vous pouvez rejoindre ici. Pour les utilisateurs d’iOS, il vous suffit d’être sur 293.

Lien Google Play: Fils