Threads n’est pas la première application copiée de Mark Zuckerberg

« C’est vraiment l’ADN de Zuckerberg et de Facebook », a déclaré Ives à Make It. « En fin de compte, c’est juste Zuckerberg qui essaie de monétiser davantage la base d’installation à partir d’autres idées qui ont fonctionné dans les médias sociaux. »

« Ils ne construisent rien avec cette plate-forme », déclare Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, à propos de Meta. « C’est juste une plate-forme qui cherche à puiser dans une base d’installation massive d’Instagram et à prendre la frustration et la haine envers Musk et Twitter, à la mettre en bouteille et à chercher à gagner des parts de marché. »

Dans l’un de ses cas les plus réussis de vol de fonctionnalités, Facebook a introduit « Stories » sur Instagram en 2016 dans un défi direct au super populaire Snapchat. Il a également intégré les filtres de visage amusants de Snapchat. À la mi-2018, Instagram Stories comptait deux fois plus d’utilisateurs quotidiens que Snapchat.

Facebook a commencé à tester son clone Nextdoor, surnommé Neighborhoods, aux États-Unis et au Canada en 2020. L’entreprise, qui a été présentée comme « un espace dédié au sein de l’application Facebook conçu pour vous aider à vous connecter avec vos voisins » et « participer à votre communauté locale » a été fermé l’année dernière.

