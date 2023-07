Threads atteint 100 millions d’utilisateurs

Threads a été lancé le 5 juillet en tant qu’extension textuelle d’Instagram, et le dernier rapport indique que 100 millions de personnes se sont inscrites au cours des cinq premiers jours. La plate-forme de Meta est clairement une tentative d’attirer les utilisateurs de Twitter vers son propre écosystème, mais il lui manque encore des fonctionnalités majeures, telles qu’un flux chronologique, une recherche robuste et, plus important encore, vous ne pouvez pas supprimer leur profil sans perdre également vos publications Instagram.

Le rapport provient de Quiver Quantitative, où les données sont collectées de manière semi-manuelle. Le nombre d’utilisateurs qui s’inscrivent pour voir de quoi il s’agit augmente d’heure en heure, mais aucun algorithme ne peut suivre le nombre de personnes quittant la plateforme. Actuellement, le flux d’une personne est rempli d’influenceurs, de marques et de célébrités, et les gens peuvent manquer ce que leurs amis et leur famille publient.

Pendant ce temps, Elon Musk, PDG de Twitter, a répondu « Zuck est un cuck » sous un tweet sur la présence de Mark Zuckerberg sur Threads. Mis à part le choix de mots discutable du milliardaire, il est clair que Twitter suit de près l’évolution de son concurrent.

Zuck est un cocu – Elon Musk (@elonmusk) 9 juillet 2023

Selon des documents juridiques, la nouvelle plate-forme viole les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle de Twitter, mais un représentant de Meta a réfuté les allégations, déclarant qu’aucune personne travaillant sur le projet Threads n’avait auparavant travaillé pour Twitter.

