Threads atteint 10 millions d’inscriptions au cours des 7 premières heures

Meta a fait un lancement limité de Threads hier en tant que concurrent direct de Twitter. Les utilisateurs peuvent publier des textes, des images et des vidéos jusqu’à 5 minutes et aimer, commenter et re-partager les messages d’autres personnes.

Et malgré la disponibilité limitée, les 7 premières heures après le lancement de la plate-forme ont vu 10 millions de personnes s’inscrire, a révélé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Il s’agit de la dernière mise à jour de sa page, car les deux précédentes ont révélé 2 millions d’inscriptions pour les 2 premières heures, et atteignant 5 millions en 4 heures.

Des calculs rapides révèlent qu’entre 250 et 350 personnes de plus de 100 pays s’inscrivent chaque seconde. Le nombre aurait probablement été plus élevé si Threads avait été lancé dans l’Union européenne, mais les régulateurs ont confirmé hier que Meta travaillait toujours pour rendre le nouveau service conforme au RGPD, et les utilisateurs de l’UE devront attendre un peu avant d’enregistrer la plate-forme.

Threads ne vise pas seulement à être une alternative au Twitter de Musk, affirme Zuckerberg. Il sera bientôt compatible avec le protocole ouvert ActivityPub, ce qui signifie qu’il sera interopérable avec Mastodon et WordPress, permettant de nouveaux types de connexion entre les personnes qui ne sont pas possibles sur les applications de médias sociaux populaires actuelles.

Threads est disponible sur Apple App Store et Google Play Store, ainsi que sur ordinateur sur threads.net. Le moyen le plus simple de se connecter est avec un compte Instagram et un nom d’utilisateur existants. Le service lui-même aura bientôt plus de fonctionnalités, telles que des messages suggérés, une fonction de recherche plus robuste et une navigation plus facile pour suivre les tendances dans la vie réelle, de la même manière que les hashtags.

