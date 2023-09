Thornton se dirige toujours vers La Salle, mais le calendrier est incertain – Shaw Local

Un relais routier Thornton est toujours prévu à La Salle, mais on ne sait pas quand la construction commencera, ont indiqué les responsables de la ville.

« La société propriétaire de Thornton’s continue d’être en pleine fusion », a déclaré Brent Bader, directeur des relations publiques de La Salle, « ce qui l’a amené à suspendre des projets qui étaient auparavant proches de la phase de construction ».

Bader a déclaré que la pause dans la construction comprend la station-service proposée de Thornton, du côté nord de La Salle. La ville n’a pas été informée de la reprise des travaux, mais les responsables attendent la finalisation de la restructuration de l’entreprise Thornton pour plus de détails et un calendrier.

Thornton’s n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon un communiqué de janvier 2022, Phil Bolduc, un représentant de Thornton LLC, a demandé une prolongation du délai concernant une entente de réaménagement avec la ville de La Salle jusqu’au 31 décembre 2023.

Le relais routier est prévu à l’intersection de la route 351 et de Civic Road (North 30th Road), à La Salle, en face de Flying J. Les plans pour l’arrêt comprennent une station-service à service rapide pour les semi-remorques et les voitures particulières avec un dépanneur magasin et restaurant.